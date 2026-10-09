El tamal se toma la vía Bogotá-Girardot: 15 emprendimientos mostrarán los sabores y secretos de esta tradición colombiana

El tamal, uno de los platos más tradicionales de la gastronomía colombiana, será protagonista de una experiencia que busca demostrar cómo una misma receta puede transformarse de un municipio a otro.

“Si el mexicano fuera una salsa, sería un mole”: Alex Ruiz, el chef para el que cocinar “no se aprende en una escuela”

Detrás de sus ingredientes también se esconden historias de familias que han convertido la cocina en su principal fuente de ingresos.

Se trata de la tercera edición de Destinos con Sabor, una iniciativa de la concesión Vía Sumapaz que reúne, durante el 28 de septiembre al 12 de octubre, a 15 restaurantes y emprendimientos del corredor Bogotá-Girardot, con el propósito de dar a conocer las diferentes preparaciones de este alimento y promover el turismo regional.

Después de dedicar sus anteriores ediciones a la arepa y el cholao, el encuentro tendrá como protagonista al tamal, cuyas preparaciones cambian según las costumbres y los ingredientes de cada territorio.

Del tamal con calabaza al que lleva lechona: las recetas que sorprenden

La diversidad de sabores es uno de los principales atractivos de esta edición. Entre Granada y Silvania se encuentran preparaciones que incorporan calabaza, mientras que en Fusagasugá sobresalen recetas con gallina, cerdo y hasta tamales remontados con lechona.

En municipios como Melgar, Ricaurte y Girardot también aparecen versiones con diferentes aliños, algunas con sabores más picantes y otras que conservan las recetas tradicionales de las familias.

Brandon Mesa, residente social de la concesión Vía Sumapaz, explicó que estas diferencias reflejan la identidad gastronómica de cada territorio.

“Cada municipio, e incluso cada familia, puede tener su propia receta, sus ingredientes y sus secretos de preparación”, señaló.

Pero detrás de estos platos también existen historias de superación. Una de ellas es la de Tamalería Duarte, un emprendimiento familiar de Fusagasugá que comenzó a ganar reconocimiento entre las personas que visitaban a sus familiares en la cárcel del municipio.

Con el tiempo, sus productos llegaron a formar parte de los alimentos ofrecidos a quienes permanecen recluidos allí.

Una oportunidad para los emprendedores de la región

Más allá de la gastronomía, la iniciativa busca que los viajeros conozcan los negocios y atractivos turísticos de los municipios que atraviesa el corredor vial.

Según cifras compartidas por Vía Sumapaz, aproximadamente 18 millones de vehículos transitan cada año por este territorio, lo que representa una oportunidad para acercar a los visitantes a los emprendimientos locales.

La concesión también informó que, mediante 26 versiones de su Bulevar Campesino, han participado más de 90 emprendedores y se han generado ventas superiores a los 200 millones de pesos durante cerca de cinco años.

La cocina colombiana pisa fuerte: cuatro chefs llegan a la final regional de S.Pellegrino Young Chef Academy

Uno de los datos más destacados es que el 90 % de estos emprendimientos son liderados por mujeres, quienes han encontrado en sus productos una alternativa para fortalecer la economía familiar.

Katherine Vanegas, coordinadora social de Vía Sumapaz, destacó que la intención es que los viajeros descubran las historias detrás de los alimentos y encuentren nuevas razones para visitar los municipios.

“Detrás de cada tamal hay una familia, una historia, conocimientos que muchas veces han pasado de generación en generación y también un emprendimiento que genera ingresos y oportunidades”, afirmó.

La experiencia también pretende incentivar recorridos por municipios como Silvania, Granada, Fusagasugá, Melgar, Ricaurte y Girardot, donde los visitantes pueden encontrar desde platos tradicionales hasta actividades de naturaleza y turismo.

Y la apuesta gastronómica no termina con el tamal. Los organizadores adelantaron que la próxima edición de Destinos con Sabor estará dedicada a la lechona, otro de los platos representativos de la región.

De esta manera, las recetas familiares se convierten en una oportunidad para preservar las tradiciones y dar a conocer a quienes, desde sus cocinas, mantienen vivos los sabores del centro del país.