Aruba se ha consolidado como uno de los destinos que más atraen a los viajeros en el Caribe, debido a sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y un clima cálido durante gran parte del año.

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A esto se suma su ubicación, fuera de la zona de huracanes del Caribe, una característica que favorece la planificación de vacaciones, además de ofrecer diversidad de planes como snorkel, buceo, windsurf y kitesurf.

Los viajeros pueden recorrer paisajes áridos y formaciones rocosas, explorar cuevas y acercarse a la cultura local a través de su gastronomía, arquitectura y tradiciones. Esta variedad de experiencias permite que este destino, conocido como la ‘Isla Feliz’, sea una buena opción para pensar en unos días de vacaciones.

La temporada baja para visitar Arube es entre septiembre y noviembre. Foto: Getty Images

Temporada baja

Si bien cualquier época del año es buena para visitar este paradisíaco lugar, lo cierto es que si se quiere ir allí y disfrutar de sus diversos atractivos, a menores costos y sin aglomeraciones, lo mejor es planear el viaje para la temporada baja, que generalmente se extiende de septiembre a noviembre.

Durante estos meses suele disminuir el flujo de visitantes, por lo que también hay mayor disponibilidad en hoteles y menor ocupación en las playas. En línea con lo anterior, los precios de vuelos y alojamientos se reducen, lo que convierte al destino en una opción más económica para disfrutar de todos sus encantos.

Este periodo coincide parcialmente con la temporada de huracanes del Atlántico; sin embargo, al estar fuera del cinturón principal de estos fenómenos, no es un tema que genere preocupación para los viajeros.

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El sitio web Turismo City indica que en esta época las lluvias son más probables, aunque generalmente son breves y esporádicas, mientras que las temperaturas se mantienen cálidas y la humedad puede ser más elevada.

Temporada media

Otra opción para los viajeros que no quieren gastar de más es la temporada media, que se registra entre mayo y agosto, meses en los que el número de visitantes suele ser menor que en la temporada de mayor demanda.

Este destino caribeño es ideal para descansar y relajarse en sus aguas cristalinas. Foto: Getty Images

Este periodo puede resultar atractivo para quienes quieren conocer Aruba sin enfrentar tanta congestión en sus principales escenarios turísticos. Las playas mantienen su atractivo y es posible disfrutar de lugares como Baby Beach, una alternativa especialmente popular entre las familias.

También hay opciones para quienes prefieren actividades en la naturaleza, como recorrer el Parque Nacional Arikok, visitar sus cuevas y formaciones rocosas, conocer la Granja de Mariposas o ir al Santuario de Aves de Bubali.

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Para los viajeros colombianos existe además una facilidad importante: para ingresar a Aruba como turista no se exige visa en las condiciones establecidas para este tipo de visita.

No obstante, los requisitos son diferentes cuando el propósito del viaje es trabajar, estudiar, establecer residencia o realizar determinadas actividades de negocios, por lo que en esos casos es necesario verificar previamente las condiciones migratorias correspondientes.