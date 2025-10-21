Andrés Carne de Res advierte cuál será su estrategia tras orden de la SIC de cerrar algunos de sus restaurantes

A través de un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó esta mañana de martes, 21 de octubre, el cierre de dos restaurantes de la reconocida empresa Andrés Carne de Res por “deficiencias críticas” en las instalaciones eléctricas y de gas combustible en dos de sus sedes.

Las sedes que puntualmente deberán ser cerradas, son Andrés Carne de Res en Chía y la Zona T en Bogotá, según la SIC, tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes.

“Las actuaciones se derivan de las visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 a los establecimientos ubicados en la Calle 3 No. 11A – 56 del municipio de Chía (Cundinamarca) y en la Calle 82 No. 12–15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza de Bogotá D.C.“, destacaron desde la SIC.

Mintrabajo en una de sus visitas a Andrés Carne de Res. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Mintrabajo) y (Andrés Carne de Res)

Transcurridas pocas horas del anuncio de la SIC, desde Andrés Carne de Res emitieron un comunicado en el que revelaron cuál será la estrategia como compañía para revertir la decisión tomada por la SIC.

Así mismo, aseguraron que, como empresa, han cumplido con todas las instrucciones, respecto al mejoramiento de los sistemas de seguridad eléctrica y de gas.

“Andrés Came de Res informa a la opinión pública, a nuestros clientes y aliados que, tras la visita realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a nuestras sedes de Andrés DC (Bogotá) y Andrés Carne de Res (Chia), los días 10 y 11 de septiembre de 2025, hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad eléctrica y de gas”, indicaron desde Andrés Carne de Res.

Y agregaron: “Las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción. El día de hoy será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva”.