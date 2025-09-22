Laura Villamil contó si es verdad que Andrés Carne de Res le dio 3.000 millones de pesos tras el accidente: “Me asusté”

El caso de Laura Daniela Villamil tocó demasiados corazones y todavía es seguido de cerca por muchas personas. La mujer sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo en medio de una presentación en el restaurante Andrés Carne de Res.

Contra todo pronóstico y como si fuera un milagro, la joven poco a poco se ha ido recuperando y volviendo a su vida normal. Su testimonio se ha convertido en todo un símbolo de lucha y esperanza.

Laura Daniela Villamil, bailarina que sufrió grave accidente en Andrés Carne de Res. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Recientemente, Villamil habló de ese episodio y, entre otras cosas, se refirió a la supuesta indemnización que le dio el establecimiento comercial. En su momento, se aseguró que el sitio le había entregado 3000 millones de pesos, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

En diálogo con el programa La Red de Caracol Televisión, Laura contó la verdad y desmintió por completo esta información.

“Sale una noticia en la que supuestamente yo recibo un dinero, una suma por la indemnización, cosa que no es así. Nadie se contactó con nosotros, ni con Santi (su hermano), ni con mi mamá, nadie", dijo.

De hecho, la mujer confesó que todo esto la afectó duramente varios días, ya que no podía creer que se estuvieran inventando este tipo de cosas. “Me entra un ataque de ansiedad, yo estaba en la calle y yo decía: ¿Qué voy a hacer?”, contó.

Lo primero que se le pasó por su mente fue su seguridad y la de su familia. Incluso, habló con el abogado para comentarle el miedo que tenía debido a que se movilizaba por la calle y en transporte público.

“Me asusté porque quizás a veces no miden las cosas que vayan a publicar. A mí me dio un ataque de ansiedad horrible, lloré demasiado, porque yo dije: ‘Yo no les he hecho nada, qué voy a hacer ahora, me voy a quedar aquí’”, relató.

La situación fue tan difícil para ella, que afirmó que al otro día ya que no se quería levantar de la cama, pues no tenía ganas de salir a la calle.

Además, los comentarios comenzaron a llegar y esto le generó más pánico, hay especialmente uno que tiene grabado en su momento.

“Alguien decía: ‘Si es por eso, hasta yo me quedo’. Yo lo vi, dejé el celular a un lado y decía: ‘Oye, en verdad no te deseo ni el 5 % del dolor que yo llegué a sentir’. A nadie se lo deseo”, manifestó.