Laura Daniela Villamil, la joven bailarina que conmovió al país tras sufrir graves quemaduras durante una presentación en el restaurante Andrés Carne de Res en agosto de 2024, habló en Sin Filtro en SEMANA sobre su vida antes y después del accidente que casi le quita la vida. Su historia la ha hecho más fuerte y su fe la convirtió en un milagro viviente.

En febrero de este año fue dada de alta y su recuperación ha sido considerada como un milagro porque durante los seis meses que estuvo internada, hubo momentos críticos en los que se pensó que no lograría salir adelante.

Ella ha dicho que el personal médico fue clave para lograr todo lo que ha pasado en este tiempo y que siempre tuvo la fe de salir adelante, aunque reconoce que en algunos momentos pensó que no lo lograría.

Sin embargo, recordó que una de las personas clave para que fuera atendida rápidamente fue la persona de la ambulancia que la recogió esa noche en el reconocido restaurante que está ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca.

“Al señor de la ambulancia no lo conocí, me gustaría conocerlo. Si llega a ver esto, le agradezco infinitamente. Me salvó la vida también”, dijo.

De hecho, Laura guarda la esperanza de conocer en algún momento a esta persona que fue la primera que la atendió en aquella noche. “No lo he conocido y reviso los mensajes para ver si aparece el señor de la ambulancia. Gracias a él tuve el privilegio de llegar a la Fundación Santa Fe y ser atendida rápidamente”.

Las decisiones que se tomaron en esa ambulancia que recogió a Laura fueron vitales para mantenerla con vida y ser atendida por personal calificado para tratar las heridas que tenía por el fuego.

“Él supo qué hacer, o no sé si algún ángel lo guio y supo qué hacer en ese momento. Por eso me gustaría conocerlo y si ve esta conversación decirle que estoy muy agradecida por lo que hizo”, contó.

Agregó: “Siempre lo tengo en mis oraciones, oro mucho y siempre agradezco y pido por quienes hicieron parte de todo este proceso”.

Laura es agradecida con todas las personas que estuvieron a su alrededor durante todo el proceso de su recuperación, pero tiene un recuerdo especial por esta persona de la ambulancia. “Me salvó la vida también y eso lo llevo en mi corazón, le envío un abrazo gigante y espero que Dios lo ilumine mucho para que pueda seguir ayudando a muchas más personas”.