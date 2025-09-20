“Ellos corrían asombrados”: Laura Villamil y el día que sorprendió al personal médico

La vida de Laura Daniela Villamil cambió de manera drástica el 17 de agosto de 2024, después de que sufriera un grave accidente en el reconocido restaurante de Andrés Carne de Res. La joven estaba haciendo una presentación, cuando lamentablemente su vestuario se incendió y prácticamente todo cuerpo se quemó.

Tras varias cirugías y un proceso que tardó seis meses, fue dada de alta en febrero de 2025 de la Fundación Santa Fe, donde siempre estuvo rodeada de su familia y seres queridos, que la acompañaron en medio de la difícil situación que le tocó vivir.

Seis meses después de haber sido dada de alta, la joven habló con Sin Filtro en SEMANA, donde recordó los largos días que pasó en la clínica tras su accidente y contó cómo fue su relación con el personal médico.

Durante la pandemia, Laura aprendió a valorar mucho más el trabajo del personal médico por todo lo que se vivió en el país y por su mamá siempre ha estado trabajando en esa área.

Sin embargo, con lo que le pasó, entró a conocer directamente a médicos, enfermeras, cirujanos y todas las personas que siempre están prestas para ayudar a las personas. “Conocer al personal médico desde la posición de paciente, fue muy bonito. Mi gratitud infinita”, dijo.

Su mamá siempre le contó que el personal médico se entrega por completo por sus pacientes, ella lo sabía, pero ratificó las palabras que había oído durante su tratamiento.

“En la Fundación Santa Fe, siempre lo he dicho, tienen mucha humanidad y te tratan así. No solo al paciente, sino a la familia, porque se concentran en todo. A mi familia la acompañaron todo el tiempo y con muchos pacientes pasa lo mismo”, contó.

Agregó: “Que haya esa empatía del personal médico es muy lindo. Yo, muchas veces, tenía dolor, pero me daban mucho ánimo y sirve un montón”.

Como estuvo durante seis meses internada tuvo que vivir muchas etapas en su proceso de recuperación. Hubo días tranquilos, otros complicados, pero siempre tuvo un apoyo que fue fundamental en su recuperación.

“A veces por dolor yo no quería hacer algo y el personal médico me motivaba. Hubo momentos muy duros y la verdad es muy bonito. En un día de dolor, el más fuerte que tuve, estaba un grupo grande de médicos y yo estaba muy mal, le decía al doctor que me dolía mucho y me dijo: ‘Te creo porque eres la que más aguanta’. Del dolor no sé cómo hice y me paré y ellos estaban corriendo asombrados por lo que veían", recordó.

Pódcast 'Sin Filtro' con Laura Daniela Villamil | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

En un principio, Laura tuvo miedo de consumir todos los medicamentos recetados por una posible dependencia y prefería aguantar el dolor.

“Era una mezcla fuerte para el dolor y ese acompañamiento me sirvió porque yo no quería medicamentos y quería aguantar, pero no podía. Me daba miedo generar dependencia por los medicamentos y ellos me explicaron”, expresó.

Por esa razón, no ha dudado en afirmar que su recuperación se dio por la entrega del personal médico que le tuvo paciencia y la motivó en momentos difíciles.

“Se entabló una relación muy bonita, de verdad que los recuerdo mucho. Cuando ya podía comer, una enfermera me llevó arepas y me las comí con unas ganas increíbles. Imagínate después de no poder comer nada y tener una arepa deliciosa”, contó.

Sobre la alimentación recordó que no podía comer nada sólido y que esa etapa fue complicada, incluso, para su familia.

“Mi familia a veces no comía por pensar que yo no podía hacerlo. Es una bendición poder comer y hay gente que no tiene ese privilegio, los tienen que alimentar por una sonda, como me pasó a mí, y comer es un privilegio. Ya después me convertí en la comelona del octavo piso”, dijo.