León, el bebé que perdió Juliana Galvis. Esta es la conmovedora historia

Juliana Galvis se convirtió en una de las actrices con mayor trayectoria en Colombia, precisamente tras haber cautivado a muchos colombianos con su talento actoral, cuerpazo y angelical rostro, que, junto a sus pecas, se han robado las miradas de los internautas en redes sociales. La celebridad brilló con su preparación, demostrando la potencia y fuerza que tiene ante las cámaras.

La historia de cómo llegó a la televisión colombiana también es de admirar, porque su familia nunca estuvo de acuerdo con que fuera actriz. Sin embargo, les demostró que iba a luchar por sus sueños y tras varios periplos en Bogotá logró meterse en el mundo del espectáculo y sigue manteniendo vigencia. Sus inicios en la actuación se dieron en 2003 y desde ese año ha tenido la suerte de estar en diferentes producciones colombianas y en reconocidas plataformas.

No obstante, Juliana ha tenido que soportar varias pérdidas que la han dejado marcada. En Sin Filtro de SEMANA reveló cómo perdió a un bebé que anhelaba para que su hija tuviera un hermanito. En aquella época intentaba recuperar el matrimonio que tenía con Pedro Dávila y de repente se enteró de que estaba embarazada. Pero las cosas no terminaron como ella quería.

“León es mi bebé en el cielo. León fue un bebé que perdí y está en el cielo. Pedro y yo estábamos muy mal, nos habíamos separado por primera vez y yo me fui a vivir a Estados Unidos. Él (Pedro) llegó allá e intentamos reconstruir la relación y ahí quedé embarazada, yo no sabía. En el colegio donde estaba estudiando me pidieron una vacuna que siempre piden, ya la tenía pero no pude conseguir el soporte así que tuve que ponérmela de nuevo y no sabía que estaba en embarazo”.

Después de aplicarse la vacuna supo que estaba en embarazo y conoció los riesgos que corría su bebé. “La posibilidad de muerte por malformación era inminente, yo le pedí a Dios, hablé con muchos médicos y me recomendaron abortar, otros me dijeron que no que lo tuviera tranquila. Decidí seguir adelante y pensé que todo estaría bien.

Todo transcurrió con normalidad, pensó que lo difícil se había superado y que su embarazo estaba bien. “Cuando llegue a Colombia, según yo estaba bien todo, pero resulta que León se había ido para el cielo y eso fue un golpe muy duro. Sin tener la culpa, me sentía culpable y siempre soñé con darle un hermanito a mi hija”.

La pérdida de León ha sido uno de los capítulos más duros en su vida porque el sueño que tenía en ese momento. “Hoy nos acompaña desde el cielo y estoy segura de que está con personas muy importantes para mí. Tengo un batallón en el cielo, mis papás, mis abuelos y mis tíos”.

Pero además de la pérdida de León, la muerte de su mamá también la golpeó fuertemente. “Fue muy rápida y sorpresiva para mi. Pero agradezco porque no sufrió. El 14 de diciembre de 2023 ella fue al almorzar a mi casa, la sentí ahogada y fuimos al hospital, pero el 8 de enero murió porque tenía un cáncer muy avanzado”.

Agregó: “Me queda en el corazón esos últimos momentos porque pudimos estar cerca y sintió todo lo que yo la amaba. Ella murió y nunca se enteró que tenía cáncer y eso lo agradezco porque se fue tranquila”.

Juliana Galvis, actriz colombiana. Foto: Natalia Betancourt-SEMANA | Foto: NATALIA BETANCOURT

Juliana reveló que se arrepiente de no haber hecho una llamada a su madre porque cuando se dio cuenta ya era muy tarde para marcarle. “Cuando alguien se va tan repentinamente, se entiende que siempre se cometen errores con las personas que uno ama. Me arrepiento de no haber hecho una llamada porque hablamos a mediodía, pero no la llamé en la noche y tal vez pude decirle muchas cosas”.