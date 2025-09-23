Suscribirse

Laura Daniela Villamil y Andrés Carne de Res llegaron a un acuerdo de transacción; así será el proceso de indemnización

El representante legal de la bailarina y su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 12:00 a. m.
Laura Daniela Villamil, bailarina en Andrés Carne de Res.
Laura Daniela Villamil era bailarina en Andrés Carne de Res. | Foto: Foto 1: Andrés Carne de Res. Foto 2: Capture de pantalla del Instagram de Laura Daniela Villamil / Montaje SEMANA

Laura Daniela Villamil se ha vuelto un referente para miles de colombianos, quienes han seguido de cerca su proceso de recuperación tras un incidente que le cambió la vida por completo.

La bailarina sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo en medio de una presentación en el restaurante de cadena Andrés Carne de Res, donde trabajaba el año pasado.

Desde entonces, la víctima ha tenido un largo proceso de recuperación tanto físico como mental, así como también para su familia, quien ha enfrentado junto a ella estos cambios.

Tras más de un año de este incidente, se conoció este martes, 23 de septiembre, que Laura Daniela Villamil y Andrés Carne de Res llegaron a un acuerdo de transacción.

El representante legal de la bailarina y su familia, el abogado Camilo Rojas, dio la noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales donde detalla como será este acuerdo.

Laura Daniela Villamil y el restaurante Andrés Carne de Res, donde sufrió el accidente.
Laura Daniela Villamil y el restaurante Andrés Carne de Res, donde sufrió el accidente. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Instagram: Andrés Carne de Res

“Como apoderado de Laura Daniela Villamil Leguizamón y su familia, me permito confirmar que mis representadas y Andrés Carne de Res han celebrado un acuerdo de transacción para la rehabilitación de Laura Daniela, en desarrollo de un proceso de negociación diligente, amable y de buena fe, firmado hace ya varios meses”, dice parte del texto.

Al tratarse de un proceso indemnizatorio, el abogado fue enfático en mencionar que este documento tiene un reserva legal con el fin de salvaguardar la integridad de la víctima como la de su familia.

“El acuerdo goza de reserva legal y, por lo tanto, no se debe hacer referencia a los montos indemnizatorios, pues ello pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”, puntualiza el comunicado.

Este es el comunicado del representante legal de la bailarina y su familia.
Este es el comunicado del representante legal de la bailarina y su familia. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil camiloarojas08

Este punto hace especial énfasis debido a que en semanas pasadas había circulado una información errónea sobre el monto que habría recibido Laura Daniela como indemnización.

“En relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, no corresponde a la realidad del acuerdo, el cual goza de reserva legal", mencionó el abogado en su momento en otro comunicado.

Laura VillamilAndrés Carne de Res

