Laura Villamil relata difícil momento del día de su accidente: “Dije aquí ya me fui, me voy a morir”

La bailarina recuerda en Sin Filtro lo que pasó por su mente el día de su accidente en Andrés Carne de Res.

21 de septiembre de 2025, 10:44 p. m.
Laura Daniela Villamil. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Hace más de un año, el nombre de Laura Villamil, talentosa actriz y bailarina, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que sufriera un trágico accidente en medio de una de sus presentaciones en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía, Cundinamarca.

Luego de que su grupo terminara uno de los shows de la noche, su traje se prendió en llamas, lo que provocó quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. La gravedad de la situación exigió su traslado inmediato a un hospital, donde fue sometida a 11 intervenciones quirúrgicas para tratar de reparar los daños en su piel y estabilizar su salud.

En febrero de 2025 fue dada de alta y su recuperación ha sido considerada como un milagro. Su familia siempre se apegó a Dios y le pidió que sacara adelanta a Laura Daniela quien tenía ganas de seguir viviendo.

Por esa razón, la joven contó en Sin Filtro en SEMANA lo que recuerda de esa noche de agosto de 2024 que le cambió la vida.

“Recuerdo todo, en ese momento se me vino todo a la cabeza. A veces pienso que eso pasa para que las personas, en otra situación, puedan reaccionar o ayudar en algo. Es una situación difícil, ayudar es complejo porque da miedo, pero debemos hacerlo”.

Pódcast Sin Filtro con Laura Daniela Villamil. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Laura recuerda mucho que nadie la ayudó de inmediato y que esa fue una de las razones para que las llamas corrieran más rápido por su cuerpo. Notó que toda la gente la miraba, pero no hacían nada para controlar el fuego.

“Todos podemos hacer parte de la ayuda a una persona. En ese momento pensé en mi familia, mis hermanos, en todo. Tuve recuerdos de niña, todo pasó muy rápido por mi cabeza, pero estaba angustiada por el dolor que les fuera a causar".

Agregó: “Dije aquí ya me fui, me voy a morir. Y eso me atormentaba pensando en mi familia porque no hablé con ellos ese día, no les dije te amo ni me despedí. Solamente hablé con mi hermano Santiago, pero algo muy rápido“.

Las quemaduras que se empezaron a producir, hicieron que su cuerpo se debilitara y poco a poco fuera perdiendo la fuerza, evitando que pudiera mantenerse de pie por su propia cuenta.

“Toda esta información pasó por mi cabeza en tres minutos. En ese tiempo pensé que estaba en un sueño, todo estaba revuelto en el momento del accidente y la cabeza trabaja muy rápido”.

Sin embargo, con el paso del tiempo no siente rencor porque entiende que lo que tuvieron que ver las personas tuvo que ser algo muy fuerte y no supieron cómo actuar. “Algo que me decían era que donde debíamos estar más seguros, es en donde más pasan los accidentes. Y es porque no hay un plan dar acción y porque la gente no sabe reaccionar por miedo o porque entra en shock“.

Eso sí, asegura que los colombianos deberían tener una especie de preparación para poder ayudar en cualquier tipo de situación o accidente para dar tiempo a que llegue el personal médico.

“La gente debería tener interés para saber cómo ayudar a otras personas en casos como estos. Si alguien ayuda y no sabe como hacerlo, puede ser grave la intervención entonces son cosas que se deben entender”.

