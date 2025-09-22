Suscribirse

Así se comunicó Laura Villamil con Dios cuando estaba en el hospital. Reveló la respuesta que recibió

La artista que sufrió un accidente en Andrés Carne de Res, relata cómo en su momento más difícil se comunicó con Dios y recibió su respuesta.

Redacción Gente
23 de septiembre de 2025, 12:50 a. m.
Podcast Sin Filtro Laura Daniela Villamil
Laura Daniela Villamil | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Laura Daniela Villamil, la joven que tuvo un accidente en agosto de 2024 en Andrés Carne de Res, sigue siendo un ejemplo de superación. Muchos colombianos la siguen para ver todo su proceso de recuperación y acompañarla en todo momento.

La mujer sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo en medio de una presentación en el reconocido restaurante que está ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Laura estuvo internada durante seis meses en la Fundación Santa Fe donde los especialistas pusieron en práctica todos sus conocimientos para que la recuperación de la joven fuera lo más pronto posible.

Contexto: Laura Villamil relata difícil momento del día de su accidente: “Dije aquí ya me fui, me voy a morir”

En febrero de 2025 fue dada de alta y su caso fue considerado como un milagro por la gravedad de las heridas que tuvo aquella de agosto de 2024.

En diálogo con Sin Filtro en SEMANA, Laura reconoce que su caso es un milagro y que Dios obró en el personal médico que la atendió durante todos esos meses donde paso a paso logró recuperar su movilidad y salir de la clínica.

Su testimonio se ha convertido en todo un símbolo de lucha y esperanza por lo que le gusta compartir su historia para quienes creen que están en situaciones difíciles.

Además del trabajo de los médicos, Laura asegura que Dios la sacó de esa situación de la que muchos pensaron que no saldría con vida.

Podcast Sin Filtro Laura Daniela Villamil
Podcast Sin Filtro Laura Daniela Villamil | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“Tenía el 10% de probabilidad de sobrevivir. La fe hizo que ese 10% hoy me tenga acá. Yo decía, ¿por qué a mí? Quiero llegar al 100 por ciento y estoy trabajando en ello”, aseguró.

En todo su proceso asegura que tuvo un ángel que la acompañó y que no la abandonó ni un solo día.

Contexto: El otro ‘ángel’ que también salvó a Laura Villamil: “Me gustaría conocerlo”

“Es mi ángel, San Miguel Arcángel, es uno de los ángeles que me encanta. Hace poco hablaba con mi tía y ella se acordó de algo que le dije en la clínica relacionado con que si Dios me estaba preparando para esto. Yo llevaba una vida muy sana".

Así se comunicó Laura Villamil CON DIOS, en su momento más difícil | Sin Filtro

Agregó: “El relicario que yo tenía puesto, digo yo que me protegió la parte de arriba y el rostro, estaba San Miguel Arcángel y la Virgen de Guadalupe y siento que ellos me cuidaron. A mi ángel siempre le pido que me acompañe y que me defienda en la pelea”.

Durante todo su proceso de recuperación, confiesa que hubo momentos en donde cuestionó a Dios porque no entendía la razón por la que estaba padeciendo todo ese dolor.

“Uno cuestiona muchas cosas, yo le decía a Dios que por qué a mí, si yo me portaba bien, yo ayudaba a las personas. Yo le preguntaba mucho eso. Le dije que me mostrara para qué era esto que me había sucedido, porque no entendía, cuando estaba dormida veía muchas cosas y le pedí que me mostrara el camino”.

Contexto: “Ellos corrían asombrados”: Laura Villamil y el día que sorprendió al personal médico

Revela que por días cuestionaba la fe que tenía para salir adelante, pero que siempre hubo alguna manifestación que le confirmaba que Dios estaba obrando. “Dios se empezó a manifestar de muchas maneras. La fe siempre está ahí a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar”.

“Yo soy material disponible y me puedo poner en donde él necesita. Ya hizo mucho por mí y estoy para la fe”, finalizó.

Vea la conversación completa

LAURA VILLAMIL, su historia y cómo la fe la convirtió en un milagro viviente | T3 E6

