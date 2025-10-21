Suscribirse

Nación

SIC ordena el cierre de los restaurantes Andrés Carne de Res en Chía y la Zona T en Bogotá: “Riesgos inminentes”

La empresa dueña de los restaurantes ya se pronunció y aclaró lo que harán tras la decisión de la SIC.

Redacción Nación
21 de octubre de 2025, 12:52 p. m.
Polémica por cierre de Andrés DC: cuestionan a Mintrabajo.
Polémica por cierre de Andrés DC: cuestionan a Mintrabajo. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Mintrabajo) y (Andrés Carne de Res)

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre de los restaurantes de Andrés Carne de Res, que se encuentran ubicados en el municipio de Chía, Cundinamarca, y en la Zona T de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, la decisión se tomó después de las inspecciones que se realizaron y en las que se detectaron “incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes”.

Así se llevó a cabo la inspección en Andrés Carne de Res.
Esta fue la inspección que se llevó a cabo en los restaurantes. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MintrabajoCol

La SIC precisó que se encontraron “deficiencias críticas” en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, como por ejemplo conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, entre otras.

Estas condiciones, según el organismo de vigilancia, representan un alto riesgo para que en cualquier momento se pudiera presentar un incendio, explosión o intoxicación, lo que podría poner en peligro la vida de los clientes y los propios trabajadores.

Contexto: Laura Daniela Villamil y Andrés Carne de Res llegaron a un acuerdo de transacción; así será el proceso de indemnización

“Por ello, la SIC ordenó a la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los establecimientos, suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá”, señaló por medio de un comunicado.

De igual manera, la entidad le ordenó a la compañía aportar las pruebas necesarias que evidencien el cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables y la corrección de las deficiencias encontradas.

Una vez se cumpla esto y los riesgos sean eliminados de manera definitiva, el órgano de control procederá a levantar las medidas preventivas y daría luz verde para que los restaurantes vuelvan a funcionar.

“La SIC reitera que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de la energía eléctrica o el gas combustible”, agregó en la misiva.

Contexto: Laura Villamil, su historia y cómo la fe la convirtió en un milagro viviente

La institución precisó que la orden de cierre se le entregó a la compañía el lunes, por lo que desde este martes, 21 de octubre, los establecimientos no pueden estar en funcionamiento.

Además, recordó que incumplir los reglamentos técnicos y las órdenes impartidas puede generar la imposición de multas que pueden ir hasta los dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tras conocerse la noticia, la empresa se pronunció informando que se está dando cumplimiento a todas las órdenes que se dieron. “Hemos acatado todas las instrucciones de la SIC para mejorar los sistemas de seguridad del sistema eléctrico y de gas de nuestras instalaciones”, señaló.

“Todas se han realizado a satisfacción y el día de hoy se radicará ante la autoridad el soporte de las mismas para que se pueda levantar la medida”, agregó.

