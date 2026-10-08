Elder Dayán habla en SEMANA de su faceta en televisión, la relación con Amparo Grisales y su próximo evento

El cantante vallenato Elder Dayán Díaz atraviesa una etapa de consolidación de su carera profesional marcada por su incursión en la televisión como jurado de ‘Yo me llamo’ y la evolución de su proyecto musical.

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En entrevista exclusiva con Semana, el intérprete detalló el impacto emocional de sus recientes proyectos, desde su participación en el programa ‘Yo Me Llamo’ hasta la preparación de su próximo espectáculo en vivo en la sabana bogotana.

Uno de los puntos expuestos por el artista durante la conversación con este medio es su debut como jurado en el concurso de imitación.

Sobre la relación con sus compañeros de panel, Elder Dayán destacó el acompañamiento de Amparo Grisales y César Escola:

“Amparo es una señora que sabe muchísimo, es una actriz maravillosa (...) mi relación con ella, superbién. Yo soy un primíparo en la televisión y me ha brindado su apoyo, junto con el Maestro Escola. Sin ellos no me hubiera sido tan fácil manejar la presentación y dominar esto de un reality”, afirmó el cantante a Semana.

En el desarrollo del programa, el intérprete ha enfrentado momentos de alta carga emotiva al evaluar participantes que imitan a figuras de su círculo familiar, entre ellos su padre, Diomedes Díaz, y su hermano, Martín Elías.

Según explicó, la fidelidad de las interpretaciones despierta reacciones genuinas que trascienden la pantalla:

“Los sentimientos se desbordan a flor de piel. Son imitadores muy buenos que representan un sentimiento tan impresionante que te cautivan. Las veces que he llorado es porque en realidad lo he sentido”, puntualizó.

El reto de construir una trayectoria con sello personal frente a la sombra artística de Diomedes Díaz ha sido un eje recurrente en la carrera de Elder Dayán.

El cantante sostuvo que, si bien asume con respeto la responsabilidad de mantener vigentes las raíces del género vallenato, el posicionamiento de sencillos como “Amantes”, “Modo Avión” y “Reina Guajira” le ha permitido consolidar una audiencia propia.

“Cuando no era tan reconocido, se apoyaban en ‘el hijo de Diomedes’, lo cual aporto con orgullo. Pero dejo de ser ‘el hijo de’ cuando sale la canción ‘Amantes’, que empieza a ser mi primer éxito nacional, y luego ‘Modo Avión’. Ahí empiezo a crear mi propio repertorio”, señaló el artista.

Asimismo, Díaz resaltó la sincronía lograda con su actual acordeonero, Carlos Rueda oriundo de Fundación, Magdalena, con quien completa seis meses de fórmula musical tras conocerse desde las etapas iniciales de sus respectivas carreras.

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Como parte de la promoción de su producción discográfica Diferente, Elder Dayán ofrecerá una presentación especial en el municipio de Chía.

El evento, titulado “A la Calle con Elder Dayán”, está programado para el sábado 17 de octubre de 2026 en la sede de Andrés Carne de Res Chía.

La jornada iniciará a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 3:00 a. m., integrando su propuesta musical con la gastronomía y oferta cultural del icónico establecimiento.