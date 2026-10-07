Durante la noche del pasado martes 6 de agosto de 2026, un nuevo caso de robo a vehículo terminó en una balacera, luego de que dos presuntos delincuentes fallecieran y un tercero quedara herido tras haber mantenido una confrontación con un agente de la Policía.

Recomendaciones de la Policía para evitar que le roben su carro o moto: “No se la pongamos fácil”

De acuerdo a la información emitida por la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos se presentaron en la localidad de Puente Aranda; tres individuos realizaron la interceptación de una camioneta con el objetivo de hurtarla.

No obstante, los delincuentes no sabían que la persona a la que le estaban robando era un comando de las fuerzas especiales de la Policía Nacional y que accionó su arma para defenderse.

#Bogotá 🚨 | La Policía Metropolitana se pronunció sobre el intento de hurto en Puente Aranda que terminó en un intercambio de disparos. 👉🏻 Dos de los señalados murieron y un tercero resultó herido y quedó bajo custodia policial. El caso continúa en investigación. https://t.co/rkE8CjRIgo — Periodismo Público (@periodispublico) October 7, 2026

“Ante la amenaza contra su vida e integridad, y en legítima defensa, el uniformado hace uso de su arma de dotación, resultando lesionadas tres personas. Una de ellas fallece en el lugar de los hechos”, comentaron las autoridades en un comunicado.

Los otros dos presuntos delincuentes prendieron la fuga de la zona para trasladarse hasta un centro asistencial, donde posteriormente fallece una de ellas y la otra recibe atención médica.

La situación ocurrida anoche es ahora asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI) y la Fiscalía General de la Nación, quienes buscan esclarecer lo registrado en la localidad de Puente Aranda.

Una posible nueva modalidad de hurto de carros

De acuerdo a las más recientes cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), las autoridades han reportado un total de 6,112 hurtos a automotores en el país durante el 2026.

Solamente en Bogotá se han registrado 2,119 casos, lo que deriva en un porcentaje alrededor del 34,67 %.

Los delincuentes hacen uso de distintas modalidades para cometer sus actos de hurto. Sin embargo, algunos hechos registrados, entre ellos el ocurrido la noche del pasado 6 de octubre, presentan algunas características bastante similares.

Un ejemplo de estos se presentó el 25 de junio de 2026, en el cual cuatro delincuentes armados buscaron hurtar una camioneta de alta gama a un ciudadano que llegaba a su vivienda durante la madrugada.

La víctima le relató a City TV que en el momento en que se disponía a guardar su vehículo en el parqueador de su residencia, un automóvil gris se estacionó detrás de su camioneta para que posteriormente descendieran cuatro hombres armados con el objetivo de llevarse el carro.

Otro hecho fue registrado el 16 de abril, en el que un hombre fue asaltado en su vivienda en el barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda. Luego de que la víctima bajara objetos de su vehículo y se dirigiera a su vivienda, cinco sujetos salieron de un carro rojo para robarse su vehículo.

Algunos delincuentes utilizan otros vehículos para aproximarse a sus víctimas antes de ejecutar el hurto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque los casos se presentaron en circunstancias diferentes, cada una de ellas mostraba elementos en común, donde los delincuentes aprovechan el momento en el que las víctimas están a pocos metros de sus hogares, tienen el carro detenido o van a ingresar a sus residencias.

Para evitar casos de hurto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría de Seguridad, comparte las siguientes medidas para evitar ser víctima de estos casos: