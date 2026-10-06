En el ‘Climate Week Medellín 2026′, Colombia plantea alternativas ante la saturación de los rellenos sanitarios

Colombia genera anualmente 12,1 millones de toneladas de residuos sólidos, de las cuales 11,74 millones, equivalentes al 96,65 %, terminan en rellenos sanitarios. Según el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), 45 de los 249 sitios registrados tienen su vida útil vencida y otros 31 cuentan con menos de tres años de capacidad.

Ante este panorama, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto (Procemco) llevará al Climate Week Medellín 2026 el debate sobre el manejo de los residuos que generan diariamente las ciudades.

Una de las propuestas es el coprocesamiento, que consiste en utilizar residuos previamente acondicionados como sustitutos parciales de combustibles fósiles o como materias primas en los hornos cementeros.

Manuel Lascarro, director general de Procemco, explicó que estos hornos permiten incorporar residuos sin generar cenizas adicionales. “Es una gran oportunidad porque se trata de aprovechar completamente los hornos de cemento existentes a una fracción del costo de otras soluciones para gestionar residuos, con una tecnología que ha sido probada en Colombia y en el mundo, generando beneficio a la comunidad y al ambiente”, señaló.

Además, el uso de residuos busca reducir las emisiones de metano producidas durante su descomposición. “Cada tonelada de residuos que se lleva al horno de cemento, además de sustituir un combustible fósil, evita el metano. No conozco otra solución que tenga ese doble beneficio”, destacó Lascarro.

En Colombia, la sustitución de combustibles fósiles por residuos pasó de 7,5 % en 2020 a casi 13 % en 2024, lo que representa cerca de 140.000 toneladas anuales transformadas en energía térmica.

Actualmente, cinco de las 13 líneas de producción de cemento activas realizan coprocesamiento. Procemco busca alcanzar un 15 % de sustitución térmica para 2030 y un 23 % para 2035.

El próximo 7 de octubre se realizará en Medellín el VI Foro de Economía Circular y Gestión de Residuos Urbanos en la Industria del Cemento, donde entidades públicas y empresas analizarán los avances y desafíos para ampliar esta alternativa en el país.