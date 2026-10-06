Homecenter fortalece su negocio industrial con la adquisición de Sumatec

Homecenter Sodimac Colombia formalizó la adquisición de una participación mayoritaria en Sumatec, empresa colombiana con más de 70 años de trayectoria en la distribución de suministros técnicos para el mantenimiento, la reparación y la operación de la industria (MRO).

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La operación contempla la compra de acciones a Grupotec S.A.S., accionista de Sumatec, y un aporte de capital directo a la compañía. Grupotec conservará una participación minoritaria, con lo que la familia fundadora continuará vinculada al negocio.

Con esta adquisición, Sodimac busca fortalecer su presencia en el mercado de abastecimiento industrial y empresarial, además de ampliar su oferta para clientes profesionales. La inversión de capital también permitirá a Sumatec impulsar su crecimiento y aumentar su cobertura.

La compañía, cuya sede principal está en Manizales, cuenta con presencia en 11 ciudades del país a través de 14 puntos de venta y atiende las necesidades de clientes profesionales e industriales.

En cuanto a esto, Pedro Gallón, gerente general de Sodimac Colombia señaló que “Sumatec conoce como pocos las necesidades de mantenimiento y operación de la industria, y nosotros sumamos escala y respaldo. Combinar esas capacidades nos permitirá llevar a más empresas del país soluciones confiables para su operación diaria. Nos alegra que una empresa familiar con una trayectoria tan sólida haga parte de nuestro grupo de empresas”.

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Por su parte, Oscar Villegas, representante de Grupotec S.A.S., destacó que la alianza busca impulsar una nueva etapa de crecimiento para Sumatec, manteniendo su vocación de servicio.

La empresa continuará operando bajo su propia marca, mientras ambas organizaciones trabajarán conjuntamente en el desarrollo del negocio.