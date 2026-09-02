Colombiano de 66 años fue detenido por el ICE, pese a tener solicitud de asilo en trámite

Un colombiano de 66 años fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de Washington, en un caso que ha generado amplia atención en redes sociales y reavivado el debate sobre las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

Según reportó El País de Cali, Zoilo Viloria fue arrestado en la ciudad de Tacoma cuando se dirigía a su trabajo y se detuvo en un restaurante McDonald’s para comprar café. La detención quedó en evidencia tras la publicación de un video difundido por su hija, Stephany Viloria, quien denunció que su padre fue interceptado por agentes migratorios pese a tener un proceso de asilo pendiente.

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De acuerdo con el relato de la familia, Viloria contaba con permiso de trabajo y licencia de conducción vigentes en Estados Unidos. Sin embargo, los agentes federales verificaron su situación migratoria y procedieron a detenerlo.

“Mi papá salió a trabajar y nunca más lo volvimos a ver. ICE estaba escaneando la placa de los vehículos, verificando si los dueños eran residentes o ciudadanos y, al no serlo, se llevaron a mi papá esposado. Él no es un criminal, no ha cometido ningún delito, ni siquiera tiene una infracción de tráfico”, afirmó su hija en declaraciones recogidas por el diario caleño.

La familia del colombiano pide que se estudie su caso. Foto: ICE.gov

Viloria ingresó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turismo. Posteriormente, solicitó asilo alegando amenazas contra su vida en Colombia relacionadas con su actividad empresarial en el sector del transporte. Su caso continúa sin una decisión definitiva por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

Tras su captura en Washington, el colombiano fue trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas. Según su familia, el viaje se realizó bajo estrictas medidas de custodia.

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“Mi papá nos llama devastado, nos llama llorando porque en el traslado los llevan encadenados de pies y de manos y fue un vuelo muy largo. Un llamado a la humanidad, una persona de 66 años esposada de pies y manos, como hija, me ha dolido muchísimo”, señaló Stephany Viloria en diálogo con el medio.

El caso ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump durante su segundo mandato. En las últimas semanas se han conocido varios episodios de detenciones de extranjeros con solicitudes de asilo pendientes, incluso cuando cuentan con permisos temporales de trabajo.

Agentes del ICE. Foto: Getty Images

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Viloria no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. No obstante, sostuvo que permanecerá bajo custodia de ICE mientras avanza el proceso para determinar su permanencia en el país. La entidad reiteró que una solicitud de asilo pendiente no equivale a un estatus migratorio definitivo.

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La familia, por su parte, inició acciones legales para solicitar una audiencia de fianza que permita al colombiano enfrentar el proceso en libertad. Así mismo, ha emprendido una campaña de recaudación de fondos para cubrir los costos de la defensa jurídica.

“Déjenme defender a mi papá desde la casa. Así él no pueda salir, no me importa, yo me quedo con mi papá aquí en el cuarto, pero que me lo devuelvan”, pidió su hija.