Estados Unidos implementará una medida sin precedentes al desplegar agentes migratorios en aeropuertos para reforzar la seguridad ante la falta de personal.

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El gobierno confirma el despliegue desde este lunes

El gobierno de Estados Unidos se prepara para una medida extraordinaria que refleja la magnitud de la crisis institucional que atraviesa el país.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzarán a desplegarse en aeropuertos para apoyar las labores de seguridad, en medio de un cierre parcial del gobierno que ya supera las cinco semanas.

La confirmación llegó en las últimas horas de boca de Tom Homan, conocido como el “zar fronterizo” de la Casa Blanca, quien aseguró en entrevista con CNN que la decisión busca aliviar la presión sobre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyo personal ha estado trabajando sin salario desde febrero.

La falta de pago ha provocado una crisis operativa sin precedentes.

Ausencias masivas; renuncias, más de 400 según datos recientes, y largas filas que se extienden por horas en terminales clave del país.

Largas filas y falta de personal evidencian la crisis en los aeropuertos de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Donald Trump recurre al ICE pese a su rol migratorio

El impacto ya es visible. En algunos aeropuertos, las tasas de ausencia del personal han superado el 40 %, mientras que a nivel nacional rondan el 11 %.

Estas cifras han deteriorado seriamente los controles de seguridad y la experiencia de los viajeros.

Frente a este escenario, la administración de Donald Trump optó por recurrir al ICE, la agencia con funciones migratorias, no aeroportuarias.

Según lo adelantado por Homan y otros funcionarios, estos agentes no asumirán tareas técnicas como el manejo de escáneres o inspecciones especializadas, pero sí podrán encargarse de funciones complementarias, como el control de accesos o la vigilancia de áreas no críticas, con el objetivo de liberar a los agentes de la TSA para labores más sensibles.

Sin embargo, la medida ha desatado una fuerte polémica política y técnica.

Sindicatos, expertos en seguridad y líderes demócratas han advertido que el uso de personal no entrenado específicamente en seguridad aeroportuaria podría generar riesgos adicionales en lugar de solucionar el problema.

Desde el mayor sindicato de empleados federales se ha señalado que reemplazar, aunque sea parcialmente, a la TSA con agentes de ICE “no capacitados” podría comprometer la seguridad nacional.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste. No está claro cuántos agentes serán desplegados ni en qué aeropuertos específicos y tampoco se ha definido cuánto tiempo se mantendrá esta medida.

Lo que sí es evidente es que el sistema aeroportuario estadounidense enfrenta una presión creciente en plena temporada alta de viajes, con el riesgo de que la situación se deteriore aún más si no se alcanza un acuerdo político en Washington.

En este contexto, el despliegue de ICE no solo es una respuesta operativa a una crisis inmediata.

También un síntoma de un conflicto mayor que sigue sin resolverse: el choque entre seguridad, migración y gobernabilidad en Estados Unidos.