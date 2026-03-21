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Donald Trump amenaza con recurrir a agentes de ICE para seguridad en aeropuertos

Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.

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Redacción Mundo
21 de marzo de 2026, 2:26 p. m.
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.

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La suspensión de los fondos ha provocado filas más largas de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero.

Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.

“Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca”, lanzó al mandatario.

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Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.

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Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.

*Con información de AFP