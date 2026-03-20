Inesperado golpe a la Universidad de Harvard: Gobierno estadounidense interpone demanda por “ambiente hostil” a los judíos

El Gobierno de los Estados Unidos presentó este viernes una demanda contra la Universidad de Harvard, en la que acusa a la prestigiosa institución de permitir un “ambiente hostil” hacia estudiantes judíos e israelíes durante las manifestaciones propalestinas en el campus entre 2023 y 2025.

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Donald Trump lanzó una ofensiva contra las principales universidades estadounidenses por considerar que consentían movimientos en favor de los palestinos durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, unos movimientos considerados por la Casa Blanca como antisemitismo.

El Departamento de Justicia presentó una demanda similar contra la Universidad de California. En el documento se afirma que el “profesorado y la dirección de Harvard hicieron la vista gorda ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes”.

Gobierno de Donald Trump demanda a la Universidad de Harvard. Foto: Anadolu via Getty Images

“Harvard permitió que manifestantes antiisraelíes ocuparan sus bibliotecas. Harvard permitió que un campamento antiisraelí se mantuviera durante veinte días, en violación de la normativa universitaria”, señala la demanda presentada ante un tribunal de Massachusetts.

“Harvard fomentó y continúa fomentando un clima en el campus donde prosperan un antisemitismo hostil y conductas antiisraelíes”, precisa.

La universidad, por su parte, respondió a la demanda afirmando que se preocupa “por los miembros de la comunidad judía e israelí”.

Asimismo, aseguró que ha “reforzado la formación y la educación sobre el antisemitismo para estudiantes, profesores y personal”, lo que “demuestra exactamente lo contrario de una indiferencia deliberada”.

El gobierno de Trump pidió al tribunal declarar que Harvard ha incumplido su contrato con el gobierno federal y, por tanto, que se le exonere del pago de millones de dólares en fondos federales a la universidad, además de solicitar la devolución del dinero ya entregado.

Esta acción es el más reciente episodio de la ofensiva del gobierno de Trump contra la prestigiosa y más antigua universidad de Estados Unidos.

Universidad de Harvard deberá enfrentarse a una demanda interpuesta por el gobierno norteamericano. Foto: AFP

Un juez federal, en respuesta a una demanda de Harvard, ordenó al gobierno que desbloqueara 2.600 millones de dólares en financiación para la universidad.

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Esto también reaviva el debate en torno a ciertas poblaciones que históricamente han sido discriminadas en diferentes épocas; sin embargo, será la justicia norteamericana la encargada de emitir una sentencia basada en las pruebas que se presenten en el proceso.

El Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el republicano Donald Trump, ha sido criticado por el apoyo dado a Israel en medio de los enfrentamientos bélicos desencadenados por el conflicto en la Franja de Gaza.

*Con información de AFP