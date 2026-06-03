Video | Momento en que un grupo armado entró a la casa de una periodista mexicana y la secuestró: rompieron la puerta con un mazo

La desaparición de la periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez ha generado preocupación entre organizaciones de prensa y autoridades de México, luego de que un grupo armado la sacara por la fuerza de su vivienda en el municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz.

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La comunicadora fue privada de la libertad el martes 2 de junio, cuando varios hombres encapuchados llegaron hasta su residencia e irrumpieron en el inmueble.

Antes de que ocurriera el secuestro, la propia periodista alcanzó a grabar con su teléfono celular los momentos de tensión que se vivían dentro de la vivienda.

Las imágenes, que posteriormente se difundieron en redes sociales, muestran a los agresores golpeando la puerta principal con un mazo para intentar ingresar. Tras varios intentos, los atacantes lograron romper el vidrio de acceso y entrar al lugar.

En el video también se observa a un hombre tratando de impedir el ingreso de los encapuchados. Aunque las autoridades no han revelado oficialmente su identidad, medios mexicanos señalaron que podría tratarse de la pareja de la periodista.

Segundos después, los integrantes del grupo armado apuntan con armas largas hacia quienes se encontraban en la vivienda. La grabación termina cuando uno de los agresores le arrebata el celular a Guzmán Ramírez.

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó posteriormente que la periodista fue privada de la libertad y anunció el inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar a la comunicadora.

Tras conocerse el caso, autoridades estatales y federales desplegaron operativos de búsqueda en distintos puntos de la región. Hasta ahora, no se han dado a conocer pistas sobre su ubicación ni se ha informado sobre posibles responsables.

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La organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) expresó su preocupación por la desaparición de la periodista y difundió un pronunciamiento en el que manifestó su “profunda preocupación” por los hechos.

Guzmán Ramírez dirige el portal digital Pulso Informativo del Sureste, medio desde el que realiza transmisiones en vivo y coberturas relacionadas con temas sociales y culturales del sur de México.

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Según Cimac, la periodista abandonó Veracruz en 2017 por razones de seguridad relacionadas con el asesinato de su esposo. La organización indicó que regresó a la entidad en 2025, año en el que fundó su propio proyecto informativo.

La Fiscalía de Veracruz aseguró que “las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”.

En las labores de búsqueda participan elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial, como parte de un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales.