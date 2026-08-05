Indignación en redes por programa de televisión que enseña “método de disciplina” agrediendo a mujeres sin dejar marcas

El debate sobre los límites de la autoridad en el hogar y el respeto por la integridad física ha cobrado una nueva dimensión tras la difusión de un programa de televisión que ha sido catalogado como un manual de violencia doméstica. El espacio, titulado ‘El refugio de la familia’, emitido por la cadena satelital Icra TV, ha generado rechazo en redes sociales al presentar el castigo físico contra las mujeres como un método aceptable de “disciplina”.

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Herramientas para la coacción en el ámbito privado

Durante la transmisión, el conductor kuwaití Jassem Al-Mutawa utilizó elementos visuales para reforzar su discurso. En pantalla se mostraron diversos tipos de garrotes o varas, los cuales fueron presentados como instrumentos destinados a “imponer el orden” dentro del núcleo familiar.

La emisión mostró objetos utilizados para reforzar un discurso que fue señalado como una promoción de la violencia. Foto: Iqraa TV

Esta exhibición ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que señalan que estas acciones responden a una corriente de fundamentalismo, entendida como una interpretación literal y estricta de textos religiosos para justificar conductas extremas que pueden derivar en agresiones físicas.

La búsqueda de una violencia sin evidencias físicas

Uno de los puntos que mayor controversia generó fue la participación del profesor Mohamed Al-Hajj, vinculado a la Universidad de Jordania. En su intervención, el académico ofreció recomendaciones específicas sobre cómo ejecutar estas medidas correctivas.

Su asesoría se centró en asegurar que el hombre, al ejercer la fuerza, lo hiciera de manera que no se produjeran cicatrices, fracturas o marcas visibles en el rostro o el cuerpo de la mujer. Esta postura sugiere un intento de normalizar el maltrato físico siempre y cuando no deje rastros externos que puedan ser señalados o denunciados.

Reacciones internacionales y el debate teológico

La respuesta frente a estos contenidos no se hizo esperar, especialmente en el Reino Unido, donde numerosos televidentes manifestaron su rechazo y contactaron a las empresas operadoras de cable para exigir que este material audiovisual fuera retirado de la oferta de canales.

Televidentes en Reino Unido exigieron retirar el canal tras la difusión de contenidos considerados ofensivos. Foto: Iqraa TV

Mientras algunos sectores radicales utilizan determinadas interpretaciones para justificar el castigo físico, gran parte del mundo musulmán y académicos contemporáneos sostienen que este tipo de actos contradice los principios de su fe.