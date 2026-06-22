¿En qué cambia usar Instagram en el televisor? Las funciones que reemplazan al celular

La experiencia de navegar por Instagram desde el televisor está a punto de transformarse. Meta anunció una serie de nuevas funciones para la aplicación de la red social en televisores inteligentes, con el objetivo de aprovechar mejor las pantallas de gran tamaño y ofrecer una forma distinta de consumir contenido audiovisual sin depender tanto del celular.

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La plataforma, que llegó a los televisores inteligentes en diciembre de 2025, busca convertirse en una alternativa para compartir videos, historias y otros contenidos con familiares y amigos en una pantalla más amplia.

Ahora, la compañía trabaja en herramientas que ampliarán sus capacidades y acercarán la experiencia a la que actualmente se vive en los dispositivos móviles.

Nuevas categorías para descubrir contenido

Entre las novedades que Meta tiene en fase de pruebas se encuentra un sistema de canales organizados por categorías. Gracias a esta función, los usuarios podrán encontrar nuevos videos de manera más sencilla según sus intereses.

Instagram en TV tendrá secciones temáticas para descubrir videos más fácilmente. Foto: Instagram

Las categorías incluirán temáticas como deportes, comedia y otros géneros, lo que permitirá una navegación más parecida a la de las plataformas de video bajo demanda. Con ello, la compañía busca facilitar el descubrimiento de contenido sin necesidad de realizar búsquedas manuales constantes.

Del celular al televisor con un solo toque

Otra de las funciones que pretende acercar la experiencia del móvil a la pantalla grande es la posibilidad de transmitir videos directamente del smartphone a la aplicación de Instagram instalada en el televisor.

Esta herramienta aprovechará las capacidades de Google TV y Fire TV, permitiendo que los usuarios envíen contenido que prefieran visualizar en una pantalla de mayores dimensiones. La función busca convertir el televisor en una extensión natural de la experiencia móvil, especialmente para videos que resultan más atractivos cuando se observan en gran formato.

Además, la aplicación permitirá visualizar historias y contará con un espacio específico para los videos grabados en formato horizontal, una característica pensada para adaptarse mejor a las pantallas de los televisores.

Más dispositivos compatibles y nuevos formatos

Meta también confirmó la expansión de la aplicación a los televisores Samsung en Estados Unidos. La plataforma ya había llegado previamente a dispositivos Google TV y Fire TV de Amazon, pero ahora estará disponible en los modelos Samsung comercializados desde la gama 2020 en adelante dentro del mercado estadounidense.

A futuro, la empresa planea incorporar nuevos formatos de contenido para fortalecer la experiencia de uso en televisores. Entre ellos figuran las retransmisiones de video en directo, las series y los videos de mayor duración, ampliando así las opciones de entretenimiento disponibles desde la aplicación.

Con estas actualizaciones, Meta apuesta por convertir Instagram en una plataforma que vaya más allá del consumo rápido desde el celular, adaptándose a nuevos hábitos de visualización y aprovechando el creciente protagonismo de los televisores inteligentes en los hogares.

*Con información de Europa Press.