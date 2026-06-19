Adiós al pie de foto único: Instagram lanza novedosa función que permitirá cambiar la forma de crear carruseles

Las redes sociales se han convertido en una parte fundamental de la comunicación cotidiana, permitiendo que millones de personas compartan momentos, opiniones y experiencias en tiempo real. En este contexto, Instagram se ha consolidado como una de las plataformas más populares del mundo gracias a la constante incorporación de herramientas y funciones diseñadas para mejorar la experiencia de los usuarios.

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Una de las claves que le ha permitido mantenerse vigente es su política de actualizaciones frecuentes. La aplicación incorpora de manera periódica nuevas funciones, mejoras de seguridad y ajustes en su interfaz con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los usuarios y a las tendencias digitales del momento.

Precisamente, la red social de Meta presentó recientemente una nueva función para los carruseles de imágenes y videos. A partir de ahora, los usuarios podrán escribir un texto diferente en cada una de las fotografías que integran una publicación, en lugar de utilizar un único pie de foto para todo el contenido.

Instagram mantiene su popularidad gracias a la incorporación constante de nuevas funciones y mejoras para los usuarios. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram anunció la novedad a través de su propia plataforma y la calificó como una herramienta “solicitada desde hace mucho tiempo” por la comunidad. Según explicó la compañía desde la cuenta oficial de Creators, ahora “cada swipe puede contener un pie de foto”, lo que significa que cada imagen del carrusel podrá mostrar una descripción independiente al deslizarse entre ellas.

La nueva opción comenzó a desplegarse esta semana y se encuentra disponible desde la pantalla de edición del carrusel al activar la función denominada “Varios subtítulos”.

Instagram lanzó una nueva función para los carruseles. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cabe recordar que hace un par de años Instagram amplió de diez a 20 el número de imágenes que pueden incluirse en un carrusel. Esta ampliación, sumada a la posibilidad de agregar descripciones individuales para cada fotografía o video, convierte a este formato en una herramienta más versátil para creadores de contenido y usuarios que buscan contar historias de manera más detallada.

La actualización también abre nuevas posibilidades para las cuentas educativas y de tutoriales, que podrán ofrecer explicaciones más completas paso a paso; para las tiendas en línea y las marcas de moda, que tendrán la opción de describir cada producto de forma independiente; y para los creadores de contenido humorístico, quienes incluso podrán construir narrativas tipo cómic dentro de un mismo carrusel.

*Con información de Europa Press