Siguen las denuncias contra el general (r) Gustavo Matamoros, candidato presidencial, por dudas en el manejo de las cuentas de campaña

SEMANA reveló la denuncia que llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del general (r) Gustavo Matamoros, quien es uno de los candidatos presidenciales en contienda, por presuntas irregularidades en su campaña.

Dicho oficio se radicó ante el CNE el pasado 11 de mayo y este medio de comunicación conoció en su totalidad el escrito que pone en una complicada situación al aspirante presidencial.

Grave denuncia contra el general (r) Gustavo Matamoros, candidato presidencial: piden investigar la financiación y el manejo de su campaña

Sin embargo, el tema sigue dando de qué hablar porque hay un documento del Partido Ecologista Colombiano donde también se habla de presuntas irregularidades en los manejos económicos que se le estarían dando a dicha campaña presidencial.

Dicha colectividad se distanció de la candidatura de Matamoros por dudas sobre la legalidad de su campaña.

En dicho documento el partido asegura que hay un “incumplimiento de obligaciones legales y contables de campaña” por lo que se decidió enviarle la comunicación al aspirante presidencial.

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Son cinco puntos donde se argumentan las dudas existentes y la finalidad es que que se puedan resolver las inquietudes lo más pronto posible:

- Ausencia de nombramientos obligatorios: “A la fecha de este oficio, usted no ha procedido formalmente con el nombramiento de Contador Público ni de Auditor Interno para la campaña. Le recordamos que estos cargos no son opcionales; son requisitos esenciales exigidos por la Ley 1475 de 2011 para garantizar la transparencia en el origen, manejo y destino de los recursos”.

- Omisión en el aplicativo Cuentas Claras: “Hemos verificado que, de manera alarmante, el portal “Cuentas Claras” del Consejo Nacional Electoral presenta un reporte de cero (0) movimientos. La falta de registro en tiempo real de los ingresos y gastos constituye una falta gravísima que puede derivar en sanciones económicas y administrativas severas tanto para usted como para nuestra colectividad".

- Notificaciones de cobro y responsabilidad solidaria: “Este partido ha comenzado a recibir comunicaciones de advertencia y requerimientos de pago por concepto de honorarios adeudados a grupos asesores estratégicos y operativos. Es imperativo precisar que el aval otorgado por esta colectividad es de naturaleza estrictamente política; por tanto, la gestión, contratación y liquidación de cualquier obligación económica recae exclusivamente en su administración autónoma”.

- Declaratoria de renuencia y medidas sancionatorias: Es deber de esta Junta Directiva advertirle que, de persistir el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley 1475 de 2011 y los estatutos internos, el PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO procederá a calificar su conducta como RENUENTE. Esta declaratoria activará de inmediato los protocolos de sanción interna y el traslado de su expediente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de proteger la personería jurídica de nuestra organización ante su falta de gestión.

- Deslinde de responsabilidad administrativa: “Queremos ser enfáticos en que la participación del PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO se limitó al otorgamiento del aval político. La ejecución de contratos, la contratación de personal y la administración financiera recaen exclusivamente bajo su responsabilidad y la de su gerente de campaña. No permitiremos que la personería jurídica del partido se vea comprometida por negligencias en su estructura organizativa”.

General (r) Gustavo Matamoros, candidato presidencial. Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Por esa razón, el partido le pide de manera urgente al candidato que haga entrega del “acta de designación y aceptación de cargo del Contador y Auditor”. Además, del “cronograma de actualización inmediata del aplicativo Cuentas Claras” y el “soporte de los acuerdos de pago con los proveedores y asesores que hoy reclaman ante esta sede”.

SEMANA se contactó con la campaña y con Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato presidencial, pero no fue posible la comunicación.