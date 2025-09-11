Suscribirse

A Nicolás Maduro le advierten que “tiene que negociar su salida”

En El Debate, de SEMANA, el general retirado Gustavo Matamoros analizó la coyuntura en el vecino país.

Redacción El Debate
11 de septiembre de 2025, 9:00 p. m.
Esta fotografía publicada por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un despliegue militar en la ciudad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de JHONN ZERPA / Presidencia de Venezuela / AFP)
Esta fotografía publicada por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un despliegue militar en la ciudad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de JHONN ZERPA / Presidencia de Venezuela / AFP) | Foto: AFP

El general retirado Gustavo Matamoros, precandidato presidencial con miras a las elecciones de 2026 en Colombia, habló con El Debate, de SEMANA.

Allí fue consultado por la posibilidad de que Estados Unidos incursione en Venezuela en busca de la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen en el vecino país. “Lo primero que quiero decirle es que Maduro es para mí un dictador. Ahora, lo que haga Venezuela o lo que haga Estados Unidos es problema de ellos dos. Yo pienso que eso no va a pasar. Pero uno nunca sabe”, dijo, inicialmente.

“Podrían hacerlo porque tienen la capacidad para hacerlo. Pero no sé, yo pensaría que eso no va a suceder. Lo que está sucediendo con esa flota en el Caribe para mí es más un bloqueo que cualquier otra cosa”, agregó el oficial retirado.

Yo creo que el futuro de Nicolás Maduro va a ser que tiene que negociar su salida y tiene que dejar en paz al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está sufriendo. Mire lo que pasó en el partido de la Selección Colombia con Venezuela. Los venezolanos rogándonos para que los dejáramos ganar a ver si por fin podían ir a un Mundial, tener una alegría. Ese pueblo está sufriendo. El mundo tiene que entender que Maduro es un dictador y que el pueblo está en unas condiciones pésimas”, agregó el precandidato presidencial.

“La prueba es la migración de los venezolanos para todas partes. Estados Unidos está lleno, los están devolviendo los Estados Unidos y ¿sabe que es lo más grave? se están metiendo a Colombia”, agregó.

Maduro tiene que negociar SU SALIDA de Venezuela&quot;: general (r) Matamoros | El Debate

“Resistencia”

Venezuela activó el jueves de madrugada una operación militar de “resistencia” ante lo que ha calificado como una “amenaza” de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

El presidente Nicolás Maduro encabezó la operación Independencia 200 en 284 “frentes de batalla” en todo el país. No precisó número de tropas. “Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases”, dijo Maduro desde una comunidad ubicada entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla por radio mientras lidera el despliegue del Plan Independencia 200 desde Ciudad Caribia el 11 de septiembre de 2025 en La Guaira, Venezuela.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla por radio mientras lidera el despliegue del Plan Independencia 200 desde Ciudad Caribia el 11 de septiembre de 2025 en La Guaira, Venezuela. | Foto: Anadolu via AFP

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques al Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. No ha planteado oficialmente un acción directa contra Venezuela, aunque Maduro denuncia un “asedio”.

“Este pueblo no está huérfano, este pueblo no está solo”, señaló Maduro, en un acto que se transmitió por televisión. “Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande”.

“Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego (está) ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes”, añadió el gobernante.

La situación escaló después de que fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con un misil y mataron a 11 “narcoterroristas”, en palabras del presidente Donald Trump, que habían zarpado de costas venezolanas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, reiteró la víspera que ninguno de los fallecidos pertenece a la banda Tren de Aragua, como aseguró Washington.

Venezuela sobrevoló uno de los buques estadounidense con un caza. Trump amenazó con derribar cualquier amenaza y desplegó poder aéreo a Puerto Rico. Maduro bajó el tono y llamó al diálogo la semana pasada. Antes llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles con alta carga ideológica.

“Venezuela no agrede a nadie, pero no acepta amenazas de agresión”, dijo ahora al dar la orden de inicio del despliegue de “esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepto de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país”.

El despliegue abarca instalaciones petroleras, de servicios públicos, aeropuertos y puntos de frontera y costeros, precisó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. “Hemos estado desplegando medios de defensa aérea”, indicó en una transmisión posterior. “Hemos estado desconcentrando los medios aéreos (...), también los medios navales para hacer barreras y para asignar zonas de patrullaje (...) y estamos emplazando también la artillería de campaña, así como también la artillería estratégica”.

