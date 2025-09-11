Suscribirse

Video de Diosdado Cabello, vestido de militar y portando un fusil, estalló las redes sociales

La mano derecha de Maduro patrulló las calles en medio de la operación “Plan Independencia 200” y amenazó a Estados Unidos.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 4:01 p. m.
Cabello estuvo acompañado de militares y funcionarios del régimen
Cabello estuvo acompañado de militares y funcionarios del régimen. | Foto: X/@ConElMazoDando

El ministro de justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, fue objeto de comentarios en redes sociales después de conocerse un video en el que, vestido de militar y portando un arma larga, invitó a “defender la patria” en medio de las tensiones con Estados Unidos tras el despliegue militar en el Caribe.

El video se publicó en el marco del despliegue del “Plan Independencia 200: Resistencia Activa y Defensiva Permanente”, donde Cabello aparece desde la Refinería de Amuay, en el estado Falcón.

La mano derecha del dictador venezolano, aseguró que “cada punto se está vigilando, cada espacio, cada sector” y que se trata de un despliegue de máxima movilización, con el fin de incrementar la presencia de resistencia activa en medio de la escalada de tensiones.

“Los enemigos de la patria, los de adentro y los de afuera, tendrán que entender que, siempre que intenten agredir a nuestra patria, ahí estaremos nosotros”, dijo Cabello en otro video en el que se le ve patrullando las calles desde su vehículo.

“En estos puntos convergen nuestras fuerzas militares, convergen los trabajadores y las trabajadoras, convergen nuestro pueblo y las fuerzas policiales en perfecta fusión popular, militar y policial”, dijo Cabello.

En otro punto, Maduro, dio inicio al “Plan Independencia 200”, en el que confirmó que participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en “284 frentes de batalla”.

“Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla”, aseveró el dictador venezolano.

Maduro elogió esta nueva operación sin dar detalles precisos, dentro del “concepto de defensa integral de la nación” y en una “batalla fundamental para ganar y consolidar la paz”. Con este fin, el régimen también abrió varias jornadas de alistamiento a la Milicia Bolivariana.

Contexto: “No quisiera ser Nicolás Maduro”: jefe del Pentágono envió un mensaje al régimen venezolano desde Puerto Rico

Los dirigentes chavistas apelaron a la unidad nacional como contrapeso a la creciente presencia militar de Estados Unidos en la región y en respuesta a acciones inéditas como el bombardeo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe. Según Washington, murieron once miembros del grupo Tren de Aragua.

“Este pueblo no está huérfano, este pueblo no está solo”, señaló Maduro, en un acto que se transmitió por televisión. “Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande”.

Diosdado Cabello junto a militares en Venezuela
Diosdado Cabello junto a militares en Venezuela | Foto: X/@ConElMazoDando

Venezuela sobrevoló uno de los buques estadounidenses con un caza. Trump amenazó con derribar cualquier amenaza y desplegó poder aéreo a Puerto Rico.

Con información de AFP y Europa Press*

