“Maduro debe largarse antes de que sea demasiado tarde” asegura congresista norteamericano

El congresista republicano Carlos Giménez arremetió esta semana contra Nicolás Maduro al lanzar una amenaza directa contra el mandatario venezolano: “Maduro debe largarse antes que sea demasiado tarde. Está a tiempo de entregar el país a sus verdaderos y legítimos líderes”.

El congresista republicano Carlos Giménez, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, ha manifestado una fuerte postura en contra del Gobierno de Nicolás Maduro anteriormente. Ha calificado a Maduro de “dictador”, “criminal” y “narcotraficante”, y sostiene que su régimen es ilegítimo y una amenaza para Estados Unidos.

Maduro debe largarse antes que sea demasiado tarde. Está a tiempo de entregar el país a sus verdaderos y legítimos líderes. — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 9, 2025

Giménez ha apoyado las acciones tomadas por la administración de Donald Trump contra el gobierno de Maduro, como el aumento de la recompensa por su captura a 50 millones de dólares y su designación como líder del Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista.

También respaldó el despliegue de fuerzas militares de EE. UU. en el mar Caribe para combatir a los carteles de la droga, y considera que estas acciones son una “señal muy clara” para Maduro. El congresista cree que los días de Maduro están “contados” y afirmó que “a la buena o a la mala” tiene que irse.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró el lunes que su país no se someterá a “la humillación del imperio gringo” y que resguardará “la paz a pulso” en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, las cuales se intensificaron por el despliegue de militares estadounidenses en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

🚨 Dictator Nicolas Maduro has declared war on the American people.



His narco-terrorist regime must be crushed and eliminated once and for all. — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 9, 2025

“A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo… Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca”, afirmó el líder en su programa ‘Con Maduro +’, difundido a través de la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV).

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha respondido a las amenazas y el despliegue militar de Estados Unidos con una postura desafiante. Ante las acciones de EE. UU. en el mar Caribe, Maduro ha calificado las maniobras como una “amenaza” directa y una “humillación” que su país no aceptará.

En respuesta, ordenó la movilización de militares y milicianos, anunciando un “alistamiento nacional” y el refuerzo de la presencia militar en la costa caribeña y atlántica de Venezuela. El régimen declaró que defenderá su soberanía “en cada centímetro de su territorio, de su espacio aéreo y de su espacio marítimo”, y advirtió que, si el país es agredido, se declararán en “lucha armada”.

Carlos Giménez | Foto: GETTY IMAGES

También ha habido un esfuerzo por mostrar que Venezuela está combatiendo el narcotráfico por sus propios medios, en un intento de contrarrestar la narrativa de Washington, que presenta a Venezuela como un narcoestado.