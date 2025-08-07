Suscribirse

Carlos Giménez, congresista de EE. UU., responde a video de agradecimiento del expresidente Uribe: “¡Estamos contigo amigo, el gran colombiano!"

La reacción surgió como muestra de apoyo al video publicado por el expresidente en medio de la jornada de movilizaciones que se vivió en el país.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 7:46 p. m.
Carlos Gimenez y Álvaro Uribe Vélez
Carlos Gimenez y Álvaro Uribe Vélez. | Foto: AFP

El representante a la Cámara de los Estados Unidos, Carlos Giménez, envió un mensaje de apoyo al expresidente Álvaro Uribe tras la publicación del video donde este último agradeció a los colombianos que salieron a marchar para rechazar la condena que la juez 44 de Bogotá impuso sobre el exmandatario.

El representante norteamericano publicó en su cuenta de X: “¡Estamos contigo amigo, el gran colombiano Álvaro Uribe Vélez. Cuentas con todo nuestro apoyo y solidaridad desde el Congreso federal de Estados Unidos", se lee en su mensaje.

En el video publicado por Uribe Vélez, el exmandatario agradeció por el apoyo de los ciudadanos: “Compatriotas, siento que mi corazón es pequeño y necesito uno más grande para poder expresar a todos ustedes la infinita gratitud por sus generosas muestras de apoyo y solidaridad. Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación”.

Y aseguró que “luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad. Cercano ya por el momento de la vida que hará sentir menor firmeza física en mis manos, pido a Dios firmeza en el corazón para no desfallecer en el compromiso”.

