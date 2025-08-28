Congresista de Estados Unidos advierte a Gustavo Petro por posible imputación. “Es un amigo de Nicolás Maduro”

El congresista republicano Carlos Giménez lanzó una dura advertencia al presidente colombiano Gustavo Petro por su cercanía con el dictador Nicolás Maduro.

En entrevista con NTN24, el legislador aseguró que, de comprobarse cooperación entre Petro y figuras del chavismo como Diosdado Cabello o el llamado Cartel de los Soles, el mandatario colombiano podría enfrentar imputaciones en Estados Unidos.

“Yo lo que he dicho es que es un amigo de Nicolás Maduro. Maduro es el presidente ilegítimo de Venezuela. Si el presidente Petro cree en la democracia, debe denunciar a Nicolás Maduro porque es ilegítimo”, declaró Giménez.

El representante del sur de la Florida cuestionó la postura del presidente colombiano frente a la crisis venezolana. “Perdió las elecciones y se ha negado a reconocer al gobierno del presidente verdadero, que es Edmundo González, y la vicepresidenta, que es María Corina. Así que ese es el problema que yo tengo ahora con el presidente Petro”, sostuvo.

El congresista Carlos Giménez calificó al presidente Gustavo Petro de "amigo de Nicolás Maduro". | Foto: Montaje El País (Fotos AFP)

Giménez también criticó que Petro niegue la existencia del Cartel de los Soles, organización señalada por Washington de estar liderada por altos mandos militares venezolanos.

“No solamente niega que es ilegítimo Maduro, sino que también niega el cartel de los Soles, que Nicolás Maduro es el jefe de ese cartel”, dijo el congresista.

“Por eso es que los Estados Unidos le ha puesto una recompensa de 50 millones de dólares a Nicolás Maduro. Y también le ha congelado todos sus fondos y también lo ha nombrado como narcotraficante, un enemigo de los Estados Unidos, que pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos”, señaló el legislador en entrevista con NTN24.