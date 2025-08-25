Suscribirse

Congresista norteamericano refuta a Petro por negar al Cartel de los Soles: “Es igual que decir que el planeta Tierra es plano”

El congresista Carlos Giménez le contestó al presidente colombiano que rechazar esa organización criminal es como decir “que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela”.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 2:30 a. m.
gustavo petro Presidente de Colombia
| Foto: AP

Un duro rifirrafe ha vivido el presidente Petro en redes sociales. Su contradictor este lunes 25 de agosto ha sido el congresista republicano Carlos Giménez. El parlamentario le contestó con fuerza al primer mandatario que rechazó la existencia del Cartel de los Soles, la organización comandada por Nicolás Maduro y por la cual hoy el gobierno norteamericano hoy ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por el dictador venezolano.

Giménez aseguró que la complicidad de Petro con ese régimen ilegal podría llevar a que le abrieran también investigaciones judiciales en Estados Unidos. Aseguró también que el primer mandatario colombiano había firmado su sentencia.

Contexto: Petro contesta a congresista norteamericano que arremetió por su apoyo a Maduro: “Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy”

“Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento“, le respondió el presidente Petro.

Frente a esto, el congresista le contestó: “Señor @petrogustavo, usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta Tierra es plana o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado".

