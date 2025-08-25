CONFIDENCIALES

Congresista norteamericano refuta a Petro por negar al Cartel de los Soles: “Es igual que decir que el planeta Tierra es plano”

El congresista Carlos Giménez le contestó al presidente colombiano que rechazar esa organización criminal es como decir “que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela”.

26 de agosto de 2025, 2:30 a. m.