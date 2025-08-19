Suscribirse

Confidenciales

Carlos Giménez, congresista de EE. UU., advierte a Nicolás Maduro y asegura que “su lugar es en la cárcel”

El representante aseguró que su país “no se quedará de brazos cruzados mientras este matón intenta inundar nuestro país con drogas”.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 10:04 p. m.
Carlos Giménez
Carlos Giménez, congresita estadounidense. | Foto: GETTY IMAGES

Carlos Giménez, representante a la Cámara por el estado de la Florida en los Estados Unidos, se manifestó en sus redes sociales en medio de las tensiones entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump en Washington por cuenta de las acciones tomadas por la Casa Blanca contra la dictadura.

“El presidente de Venezuela se llama Edmundo González. La libertadora de Venezuela se llama María Corina Machado. Nicolás Maduro y su pandilla de ladrones están de sobras. Su lugar es en la cárcel, no en el Palacio de Miraflores”, aseguró el congresista a través de su cuenta de X.

En otro mensaje publicado en la tarde, Giménez ya se había referido a las acciones tomadas contra el régimen venezolano.

“Los días de Nicolás Maduro están contados. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras este matón intenta inundar nuestro país con drogas y asesinar sin piedad a la valiente gente de Venezuela. ¡Hay un nuevo sheriff en la ciudad y su nombre es el presidente Donald J. Trump!”, aseguró en X.

Esto recordando que desde el día de ayer, la Casa Blanca autorizó la movilización de tres buques de guerra hacia el mar Caribe, cerca a Venezuela, como parte de su operación contra el tráfico de drogas de parte del denominado Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura que es liderado por Nicolás Maduro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

2. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

3. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

4. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Estos son los empleos con mejores salarios frente a la inflación en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNicolás MaduroVenezuelaDonald Trump

Noticias Destacadas

El concejal de Bogotá Daniel Briceño investigó el avance de las vías que se les entregaron a las Juntas de Acción Comunal.

Daniel Briceño denuncia que Gloria Libia Polanía, nueva agente interventora de Nueva EPS, “no aprobó el examen de conocimientos”

Redacción Confidenciales
Iván Duque habló sobre el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.

“La defensa en libertad de Álvaro Uribe Vélez no aguantaba controversia alguna”: Iván Duque

Redacción Semana
Álvaro Uribe Bernie Moreno,

Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, celebra libertad de Álvaro Uribe. “La democracia prospera”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.