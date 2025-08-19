Carlos Giménez, congresista de EE. UU., advierte a Nicolás Maduro y asegura que “su lugar es en la cárcel”

Carlos Giménez, representante a la Cámara por el estado de la Florida en los Estados Unidos, se manifestó en sus redes sociales en medio de las tensiones entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump en Washington por cuenta de las acciones tomadas por la Casa Blanca contra la dictadura.

“El presidente de Venezuela se llama Edmundo González. La libertadora de Venezuela se llama María Corina Machado. Nicolás Maduro y su pandilla de ladrones están de sobras. Su lugar es en la cárcel, no en el Palacio de Miraflores”, aseguró el congresista a través de su cuenta de X.

🚨Nicolás Maduro’s days are numbered.



America will not stand by while this thug tries to flood our country with drugs & ruthlessly murder the brave people of #Venezuela.



There’s a new sheriff in town & his name is President Donald J. Trump!#PeaceThroughStrength 🇺🇸 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 19, 2025

En otro mensaje publicado en la tarde, Giménez ya se había referido a las acciones tomadas contra el régimen venezolano.

“Los días de Nicolás Maduro están contados. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras este matón intenta inundar nuestro país con drogas y asesinar sin piedad a la valiente gente de Venezuela. ¡Hay un nuevo sheriff en la ciudad y su nombre es el presidente Donald J. Trump!”, aseguró en X.