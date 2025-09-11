Preocupación por los extraños gestos de Vladimir Padrino en pleno discurso de Nicolás Maduro

El régimen de Nicolás Maduro activó en horas de la madrugada una operación militar de “resistencia” ante lo que ha calificado como una “amenaza” de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, encabezó la operación ‘Independencia 200’ en 284 “frentes de batalla” en todo el país. Sin embargo, no precisó el número de tropas.

“Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases”, dijo Maduro desde una comunidad ubicada entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

Nicolás Maduro acompañado de Vladimir Padrino. | Foto: FB/NICOLÁSMADURO

Mientras pronunciaba su discurso, con un radioteléfono en su mano para “dar órdenes” en tiempo real, un hecho curioso se ha vuelto tendencia en las redes sociales después de que se observa la postura del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, que llamó la atención de los usuarios de la red social X.

En las imágenes se puede ver a Padrino López entrecerrando los ojos y, al parecer, le cuesta permanecer de pie mientras Maduro continúa pronunciando su discurso.

“El pobre no puede ni sostenerse en pie y con dificultad mantiene los ojos abiertos”; “así está la FANB: derruida, sostenida por un hilo, desmoralizada entregada al narcotráfico y demás delitos”; “casi se duerme parado, no logra sostenerse bien en pie y lucha para mantener los ojos abiertos en público”; son algunos de los comentarios en la red social X.

Este es Vladimir Padrino, el jefe militar que amenaza a EEUU. El pobre no puede ni sostenerse en pie y con dificultad mantiene los ojos abiertos. Así está la FANB: derruida, sostenida por un hilo, desmoralizada entregada al narcotráfico y demás delitos. Habrá que reconstruirla. pic.twitter.com/VtfkKsJ10c — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) September 11, 2025

Esta no es la primera vez que se habla del estado de salud del funcionario venezolano, en años anteriores se hicieron públicos algunos rumores que aseguraban que el ministro padecía cáncer de próstata.

El militar venezolano se había alejado de todo acto público por temas de salud y las autoridades del régimen habían asegurado que se trataba de un espacio de “reposo”, desmintiendo el supuesto cáncer.

“Yo hablo con Padrino López todos los días, está muy bien con un tratamiento médico y tiene que guardar reposo”, dijo en ese momento Diosdado Cabello.

“Este pueblo no está huérfano, este pueblo no está solo”, señaló Maduro, durante el acto que se transmitió por televisión. “Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande”, agregó.

El operativo se hizo en la madrugada de este 11 de septiembre. | Foto: X/@Arr3ch0

“Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego (está) ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes”, añadió el dictador venezolano.

La situación escaló después de que fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con un misil y mataron a 11 “narcoterroristas”, en palabras del presidente Donald Trump, que habían salido de costas venezolanas hacia Estados Unidos.