Satena envía equipo especial para atender a familias de víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander: 15 fallecidos

Este jueves, 29 de enero, la aerolínea Satena dio a conocer que envió a Cúcuta y Ocaña un equipo especial, integrado por funcionarios de Searca y la Aeronáutica Civil, para atender a las familias de las víctimas del accidente aéreo que se registró este miércoles, 28 de enero.
“Con el propósito de brindar acompañamiento directo y solidario a las familias víctimas del accidente ocurrido en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. Por su parte, la Aerocivil adelantará las labores de investigación que permitan establecer lo sucedido”, precisaron.
Asimismo, indicaron que desde el momento en que se perdió el rastro del avión se activaron los protocolos necesarios con el fin de atender oportunamente la situación.
“Satena y la empresa Searca, operador del vuelo siniestrado, informan que hoy, jueves 29 de enero, se llevará a cabo una rueda de prensa. El encuentro con medios tendrá lugar en el Hotel La Hacarítama (calle 10 Nº. 12-27, centro), en la ciudad de Ocaña, a partir de las 11:00 a. m.”, detallaron.
Desde la aerolínea expresaron sus más sentidas condolencias a las familias de los pasajeros que perdieron la vida en este accidente aéreo que hoy enluta a Colombia.
“Satena extiende nuevamente su solidaridad a las familias que hoy enfrentan esta dolorosa pérdida. Toda la organización está comprometida a brindarles apoyo con respeto, humanidad y el firme propósito institucional de acompañarlos en este momento tan difícil”, agregaron.
Esta es la lista de las 15 personas que perdieron la vida en este hecho que es investigado por las autoridades:
- Capitán Daniel Vanegas
- Copiloto José de la Vega
- Natalia Cristina Acosta Salcedo - abogada de la Universidad Santo Tomás, parte del equipo de trabajo del congresista Diógenes Quintero Amaya
- Diógenes Quintero Amaya - representante a la Cámara por una curul de paz
- Dr. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón - médico neurocirujano del Hospital Émiro Cañizares de Ocaña, Norte de Santander
- María del Carmen Díaz Rodríguez - esposa del Dr. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón
- María Tocoroma Álvarez Barbosa - comerciante del municipio Río de Oro
- Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña
- María Alejandra Sánchez Criado - esposa del exconcejal Juan David Pacheco
- Karen Liliana Perales Vera - psicóloga oriunda de Arauca, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia
- María Alejandra Avendaño Rincón - abogada, oriunda de Valledupar, pero residente en Ocaña
- Carlos Alberto Salcedo Salazar - candidato a la Cámara de Representantes por la curul de paz
- Anirley Julio Osorio
- Ana Yisel Quintero
- Jineth Rincón