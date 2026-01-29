Satena envía equipo especial para atender a familias de víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander: 15 fallecidos

Este jueves, 29 de enero, la aerolínea Satena dio a conocer que envió a Cúcuta y Ocaña un equipo especial, integrado por funcionarios de Searca y la Aeronáutica Civil, para atender a las familias de las víctimas del accidente aéreo que se registró este miércoles, 28 de enero.

“Con el propósito de brindar acompañamiento directo y solidario a las familias víctimas del accidente ocurrido en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. Por su parte, la Aerocivil adelantará las labores de investigación que permitan establecer lo sucedido”, precisaron.

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

Asimismo, indicaron que desde el momento en que se perdió el rastro del avión se activaron los protocolos necesarios con el fin de atender oportunamente la situación.

“Satena y la empresa Searca, operador del vuelo siniestrado, informan que hoy, jueves 29 de enero, se llevará a cabo una rueda de prensa. El encuentro con medios tendrá lugar en el Hotel La Hacarítama (calle 10 Nº. 12-27, centro), en la ciudad de Ocaña, a partir de las 11:00 a. m.”, detallaron.

La avioneta de Satena accidentada. Foto: Suministradas a SEMANA

Desde la aerolínea expresaron sus más sentidas condolencias a las familias de los pasajeros que perdieron la vida en este accidente aéreo que hoy enluta a Colombia.

“Satena extiende nuevamente su solidaridad a las familias que hoy enfrentan esta dolorosa pérdida. Toda la organización está comprometida a brindarles apoyo con respeto, humanidad y el firme propósito institucional de acompañarlos en este momento tan difícil”, agregaron.

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Esta es la lista de las 15 personas que perdieron la vida en este hecho que es investigado por las autoridades: