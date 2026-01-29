Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Las condiciones meteorológicas sobre La Playa de Belén, el municipio en el que cayó el avión de Satena que se accidentó ayer, 28 de enero, con 15 personas a bordo, dificultaron las labores de recuperación de los cuerpos de las víctimas.

Es así que, en la noche, solo se habían logrado extraer los cadáveres de Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Maira Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio y el candidato a la curul por la Paz en la Cámara de Representantes Carlos Salcedo Salazar Salcedo.

Carlos Alberto Salazar Salcedo, candidato a curul de paz que murió en accidente en Norte de Santander. Foto: Redes sociales

Los otros nueve cadáveres permanecían en el filo de la montaña de la vereda Curasica, donde el aparato de matrícula HK4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña se estrelló sobre el mediodía de ayer.

El avión, un Beechcraft 1900 con capacidad para 19 personas, debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a eso de las 12:10 p. m., pero su contacto se perdió en el trayecto; fue ahí donde se dispararon las alarmas.

La Presidencia de la República informó que fue a las 11:54 a. m. cuando se perdió todo tipo de comunicación.

Mientras en el país crecía la incertidumbre por el paradero de la aeronave, los campesinos de la vereda corrían hacia lo alto de la montaña para tratar de socorrer a los ocupantes del avión que se había precipitado a tierra.

En diálogo con la emisora La FM, Libardo Ascanio, el primer lugareño en llegar al sitio, contó cómo encontró el aparato: “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”, dijo.

Su testimonio coincide con lo informado por Presidencia de la República, que indicó que luego de perderse contacto con la aeronave, “se activaron los protocolos de búsqueda e investigación en la zona donde se tuvo la última señal, pero las condiciones climáticas impidieron ubicarla inicialmente mediante sobrevuelos”.

Elementos como estos han hecho pensar a los expertos que las difíciles condiciones climáticas provocaron el siniestro.

Más si se tienen en cuenta las condiciones del avión compartidas por la Aeronáutica Civil.

“De la aeronave ya tenemos datos iniciales con respecto a fecha de fabricación; es una aeronave de 1995. Las horas que en ese momento tenía la aeronave estaban alrededor de las 32.000 horas de vuelo; las horas por cada uno de los motores, uno está en 28.000 y otro aproximadamente por 31.000 horas. Es una aeronave que contaba con sus permisos vigentes para la operación”, aseguraron desde la entidad.

Sin embargo, esta es apenas la principal hipótesis sobre el siniestro, por lo que resta esperar los análisis forenses sobre los restos del Beechcraft 1900.

Esta es la lista total de 15 personas que iban en el vuelo, entre las que estaban el representante a la Cámara por curul de paz Diógenes Quintero Amaya y su asistente Natalia Acosta. Ninguno de ellos sobrevivió.

Capitán Daniel Vanegas

Copiloto José de la Vega

Natalia Cristina Acosta Salcedo - abogada de la Universidad Santo Tomás, parte del equipo de trabajo del congresista Diógenes Quintero Amaya

Diógenes Quintero Amaya - representante a la Cámara por una curul de paz

Dr. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón - médico neurocirujano del Hospital Émiro Cañizares de Ocaña, Norte de Santander

María del Carmen Díaz Rodríguez - esposa del Dr. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón

María Tocoroma Álvarez Barbosa - comerciante del municipio Río de Oro

Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña

María Alejandra Sánchez Criado - esposa del exconcejal Juan David Pacheco

Karen Liliana Perales Vera - psicóloga oriunda de Arauca, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia

María Alejandra Avendaño Rincón - abogada, oriunda de Valledupar, pero residente en Ocaña

Carlos Alberto Salcedo Salazar - candidato a la Cámara de Representantes por la curul de paz

Anirley Julio Osorio

Ana Yisel Quintero

Jineth Rincón