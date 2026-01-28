Política

Aeronáutica Civil entrega detalles de la aeronave accidentada y confirma que contaba con todos los permisos vigentes

Según dijeron desde la entidad, la aeronave contaba con más de 30.000 horas de vuelo.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 2:48 a. m.
El avión Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 se accidentó en la ruta Cúcuta - Ocaña.
El avión Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 se accidentó en la ruta Cúcuta - Ocaña. Foto: Cortesía - Satena / API

Mientras se adelantan las investigaciones de lo ocurrido y se determina qué habría sucedido con la aeronave Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 que se accidentó en Norte de Santander, desde la Aeronáutica Civil entregaron detalles de la aeronave.

Según dijeron, aún continúan con el proceso de recopilación de información operacional y de la estructura de la organización y las empresas involucradas en lo sucedido.

“De la aeronave ya tenemos datos iniciales con respecto a fecha de fabricación que es una aeronave de 1995. Las horas que en ese momento tenía la aeronave estaba alrededor de los 32.000 horas de vuelo, las horas por cada uno de los motores, uno está en 28.000 y otro aproximadamente por 31.000 horas. Es una aeronave que contaba con sus permisos vigentes para la operación”, aseguraron desde la entidad.

La avioneta de Satena accidentada.
La avioneta de Satena se accidentó en zona rural de Norte de Santander. Foto: Suministradas a SEMANA

Por ahora, según han confirmado las autoridades se adelanta un Puesto de Mando Unificado (PMU) para que entre el Gobierno nacional y las autoridades locales se continúe con las labores de investigación y rescate de los cuerpos de los 15 ocupantes que lamentablemente fallecieron tras el siniestro.

Desde la Presidencia de la República afirmaron que hacia las 11:54 a. m. se perdió contacto con la aeronave y posteriormente se confirmó el accidente. “El Gobierno Nacional lamenta el accidente y expresa su solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de las víctimas”, dijeron.

“Ellos trataron con la niebla”: habló el campesino que halló la avioneta de Satena accidentada en el Catatumbo

Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó: “Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y Q.E.P.D.”.

Presidente de Satena, general Óscar Zuluaga.
El presidente de Satena, mayor general Óscar Zuluaga, se pronunció sobre lo sucedido. Foto: Cortesía - Satena / API

El presidente de Satena, el mayor general, Óscar Zuluaga, dijo que lamenta lo sucedido. “La aeronave transportaba 13 pasajeros y 2 tripulantes, lamentablemente el balance es la pérdida de 15 vidas. Quiero expresar a nombre de Satena y a título personal nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de cada uno de los pasajeros y tripulantes que fallecieron en este trágico suceso”, aseguró.

La aeronave fue hallada en la vereda Curasica, zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, donde inicialmente fue encontrada por campesinos de la zona. Según relató uno de ellos, había mucha niebla, sin embargo, hasta ahora no se descarta ninguna hipótesis y se espera que se entreguen nuevos detalles de lo sucedido.

Uno de los ocupantes de la aeronave era el representante Diógenes Quintero quien iba acompañado de uno de sus asesoras y otros políticos. Desde su equipo manifestaron el dolor que están sintiendo por la partida del congresista.

