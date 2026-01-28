“Ellos trataron con la niebla”: habló el campesino que halló la avioneta de Satena accidentada en el Catatumbo

Este miércoles 28 de enero se confirmó el hallazgo de la avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. Las 15 personas que iban a bordo —13 pasajeros y dos tripulantes— fallecieron en el siniestro.

La aeronave, identificada con la matrícula HK-4709 y correspondiente al vuelo NSE 8849, fue localizada en la vereda Curasica, zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

Así reaccionaron los primeros campesinos que llegaron a la zona donde se accidentó la avioneta de Satena: este es el aterrador video

Campesinos de la vereda Curasica y habitantes de sectores cercanos fueron los primeros en llegar al punto donde quedaron los restos de la aeronave. En diálogo con La FM, Libardo Ascanio, el campesino que llegó primero al lugar, relató cómo encontró la avioneta y expuso su versión sobre lo ocurrido. “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”, dijo.

El testigo agregó detalles sobre las condiciones del terreno y lo que observó al llegar a la zona del accidente. Aseguró que no escuchó explosiones y señaló que, a su juicio, se trató de un accidente. “Eso fue un accidente ahí, porque usted viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que, con una falla, si no sube, sin nada”, dijo el campesino, quien también advirtió que las condiciones de visibilidad eran complejas por la neblina.

Equipo de Diógenes Quintero lamenta la muerte del congresista y su asistente en accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander

La confirmación oficial del siniestro se produjo tras la comunicación del presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica, quien reportó la ubicación de la aeronave siniestrada. A partir de ese aviso, Satena y las autoridades iniciaron el despliegue de la respuesta institucional.

La aerolínea informó que pondría a disposición sus recursos para la atención de las familias y para contribuir con las investigaciones. Entre las 15 personas que viajaban en la aeronave se encontraban el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y el candidato Carlos Salcedo, además de otras personas cuyos nombres fueron mencionados posteriormente.

Nuevo pronunciamiento de Satena tras el hallazgo de la avioneta accidentada en La Playa de Belén, Norte de Santander

Las condiciones del terreno y el mal tiempo dificultaron las labores de los equipos que se desplazaron hasta el lugar. Voluntarios del Grupo de Apoyo de La Playa de Belén y de la Unidad Municipal de Ocaña de la Cruz Roja Colombiana se trasladaron a la zona para apoyar el levantamiento de los cuerpos y el traslado de los restos.

El Ministerio de Transporte informó que se inició una investigación para esclarecer las causas del accidente y que, por ahora, no es posible establecer una hipótesis definitiva. La ministra María Fernanda Rojas explicó que se están considerando varias líneas de análisis.