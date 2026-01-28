Quince personas murieron en un accidente aéreo esta tarde de miércoles, 28 de enero, en la vereda Curasica, en Las Playas de Belén, en Norte de Santander.

El avión siniestrado, de matrícula HK4709 cubría la ruta Cúcuta - Ocaña con 15 pasajeros a bordo, 13 de ellos pasajeros y dos tripulantes.

Entre los ocupantes, estaban el congresista Diógenes Quintero Amaya, además, quien aspiraba a sucederlo en la curul de paz que este ocupaba.

Su nombre es Carlos Alberto Salazar Salcedo, quien con el apoyo de la Asociación de Cafeteros del corregimiento de La Victoria, Sardinata, en Norte de Santander, con el número 501 buscaba llegar al Congreso.

El candidato estaba de correría por varios municipios del Catatumbo, región de la que se mostraba un férreo defensor.

Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes. Foto: Redes sociales

“Nosotros salimos de la casa, nos echamos la señal de la cruz y nos metemos a todos los territorios”, dijo hace poco en sus redes sociales, al invitar a sus seguidores a ver su contenido sobre todo en TikTok.

El avión Beechcraft 1900 al servicio de Satena despegó sobre las 11:42 a. m., tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m. y reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero.

El hallazgo de la aeronave se habría registrado en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén, según la información entregada en el Puesto de Mando Unificado.

La noticia también fue confirmada por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. “Lamentable debemos informar que en el municipio de La Playa, en la parte alta en un predio de reserva, fue encontrada la avioneta. Ya nos llegaron las primeras imágenes y, al parecer, no hay sobrevivientes. Han encontrado ya siete cuerpos y están en la búsqueda de los demás”, sostuvo el mandatario.