Nación

Habla esposa del piloto que murió en accidente de Satena y revela detalles: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

La mujer aseguró que la compañía para la que trabajaba su esposo no se ha comunicado con ella.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
29 de enero de 2026, 12:48 p. m.
El piloto que manejaba la aeronave y cómo quedó el sitio en el que cayó la avioneta.
El piloto que manejaba la aeronave y cómo quedó el sitio en el que cayó la avioneta. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Sigue la consternación por el fatal accidente de una avioneta de Satena que cayó en el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, dejando sin vida a los 15 ocupantes. Al parecer, todo ocurrió debido a las difíciles condiciones climáticas que había en el sitio.

Una de las víctimas fue el piloto Miguel Vanegas Baquero, quien estaba a cargo del viaje que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. Con el paso de las horas, su esposa, Lucia Cabrera, habló por primera vez tras el siniestro y dejó en claro que su pareja contaba con una gran experiencia.

Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes.
Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes. Foto: Redes sociales

Tenía la licencia desde 1996, duró un tiempo sin usarla, pero desde marzo de 2008 trabaja con la empresa Searca. Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”, contó en diálogo con el diario El Tiempo.

Según explicó la mujer, el capitán en todos estos años llegó a acumular más de 10 horas de vuelo sin presentar ninguna novedad, hasta que finalmente este miércoles, 28 de enero, las cosas cambiaron.

Cúcuta

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Cúcuta

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

Política

Presidente Petro exige investigación rigurosa tras accidente de avión Satena que dejó 15 muertos en Norte de Santander

Cúcuta

Presidente de Satena dio detalles del accidente aéreo que dejó 15 personas muertas en Norte de Santander: “Son materia de investigación”

Cúcuta

“Ellos trataron con la niebla”: habló el campesino que halló la avioneta de Satena accidentada en el Catatumbo

Cúcuta

Así reaccionaron los primeros campesinos que llegaron a la zona donde se accidentó la avioneta de Satena: este es el aterrador video

Cúcuta

Incertidumbre en Cúcuta por el misterioso secuestro del reconocido médico y comerciante Ciro Sánchez

Cúcuta

Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, es otra de las víctimas del accidente aéreo de Satena; viajaba junto a su esposa

Cúcuta

Equipo de Diógenes Quintero lamenta la muerte del congresista y su asistente en accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander

Cúcuta

Nuevo pronunciamiento de Satena tras el hallazgo de la avioneta accidentada en La Playa de Belén, Norte de Santander

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander y la lista oficial de fallecidos

Una vez conoció lo que había pasado, Cabrera se acercó hasta la sede de la compañía para que le confirmaran el siniestro y le entregaran detalles de cómo habría ocurrido todo.

La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”, manifestó.

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena
El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena. Foto: API

Por ahora, está a la espera de que avancen las investigaciones para que se esclarezca todo y que, en las próximas horas, le entreguen el cuerpo de su esposo para darle el último adiós.

Según las pesquisas que se han hecho hasta ahora, todo indica que la avioneta, una Beechcraft 1.900 con capacidad para 19 personas, se precipitó por cuenta de las condiciones climáticas que había en la zona, más específicamente la niebla que estaba presente.

Así buscarán rescatar los cuerpos de las víctimas del vuelo de Satena accidentado en Norte de Santander

Sin embargo, resta esperar a que la investigación avance para que todo se esclarezca por completo, mientras que las familias despiden a las víctimas que dejó este lamentable hecho.

YouTube video MgtGj2xVzqk thumbnail

Estas son las 15 personas que iban a bordo de la aeronave:

  • Capitán Miguel Vanegas.
  • Copiloto José de la Vega.
  • Natalia Cristina Acosta Salcedo - abogada de la Universidad Santo Tomás, parte del equipo de trabajo del congresista Diógenes Quintero Amaya.
  • Diógenes Quintero Amaya - representante a la Cámara por una curul de paz.
  • Dr. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón - médico neurocirujano del Hospital Emiro Cañizares de Ocaña, Norte de Santander.
  • María del Carmen Díaz Rodríguez - esposa del Dr. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón.
  • María Tocoroma Álvarez Barbosa - comerciante del municipio Río de Oro.
  • Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña.
  • María Alejandra Sánchez Criado - esposa del exconcejal Juan David Pacheco.
  • Karen Liliana Perales Vera - psicóloga oriunda de Arauca, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.
  • María Alejandra Avendaño Rincón - abogada, oriunda de Valledupar, pero residente en Ocaña.
  • Carlos Alberto Salcedo Salazar - candidato a la Cámara de Representantes por la curul de paz.
  • Anirley Julio Osorio.
  • Ana Yisel Quintero.
  • Jineth Rincón.

Más de Cúcuta

El piloto que manejaba la aeronave y cómo quedó el sitio en el que cayó la avioneta.

Habla esposa del piloto que murió en accidente de Satena y revela detalles: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes.

Se conoce la principal hipótesis del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena

El rostro de las víctimas; una de ellas se tomó una foto en la avioneta. La esposa del piloto se pronunció: “No sabemos qué hacer”

El presidente Petro solicitó expresamente a las entidades competentes adelantar una investigación rigurosa.

Presidente Petro exige investigación rigurosa tras accidente de avión Satena que dejó 15 muertos en Norte de Santander

Presidente de Satena, general Óscar Zuluaga.

Presidente de Satena dio detalles del accidente aéreo que dejó 15 personas muertas en Norte de Santander: “Son materia de investigación”

Está en la avioneta accidentada de Satena.

“Ellos trataron con la niebla”: habló el campesino que halló la avioneta de Satena accidentada en el Catatumbo

La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.

Así reaccionaron los primeros campesinos que llegaron a la zona donde se accidentó la avioneta de Satena: este es el aterrador video

Ciro Sánchez, médico secuestrado en Cúcuta.

Incertidumbre en Cúcuta por el misterioso secuestro del reconocido médico y comerciante Ciro Sánchez

Él es Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña.

Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, es otra de las víctimas del accidente aéreo de Satena; viajaba junto a su esposa

Minutos antes del despegue, Diógenes Quintero y Natalia Acosta se comunicaron por última vez con su equipo de trabajo.

Diógenes Quintero estuvo a punto de no abordar el vuelo de Satena que terminó en tragedia

Noticias Destacadas