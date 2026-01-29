Habla esposa del piloto que murió en accidente de Satena y revela detalles: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

Sigue la consternación por el fatal accidente de una avioneta de Satena que cayó en el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, dejando sin vida a los 15 ocupantes. Al parecer, todo ocurrió debido a las difíciles condiciones climáticas que había en el sitio.

Una de las víctimas fue el piloto Miguel Vanegas Baquero, quien estaba a cargo del viaje que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. Con el paso de las horas, su esposa, Lucia Cabrera, habló por primera vez tras el siniestro y dejó en claro que su pareja contaba con una gran experiencia.

Fue encontrada en zona rural de Norte de Santander; las autoridades reportan que no hay sobrevivientes. Foto: Redes sociales

“Tenía la licencia desde 1996, duró un tiempo sin usarla, pero desde marzo de 2008 trabaja con la empresa Searca. Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”, contó en diálogo con el diario El Tiempo.

Según explicó la mujer, el capitán en todos estos años llegó a acumular más de 10 horas de vuelo sin presentar ninguna novedad, hasta que finalmente este miércoles, 28 de enero, las cosas cambiaron.

Una vez conoció lo que había pasado, Cabrera se acercó hasta la sede de la compañía para que le confirmaran el siniestro y le entregaran detalles de cómo habría ocurrido todo.

“La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”, manifestó.

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena. Foto: API

Por ahora, está a la espera de que avancen las investigaciones para que se esclarezca todo y que, en las próximas horas, le entreguen el cuerpo de su esposo para darle el último adiós.

Según las pesquisas que se han hecho hasta ahora, todo indica que la avioneta, una Beechcraft 1.900 con capacidad para 19 personas, se precipitó por cuenta de las condiciones climáticas que había en la zona, más específicamente la niebla que estaba presente.

Sin embargo, resta esperar a que la investigación avance para que todo se esclarezca por completo, mientras que las familias despiden a las víctimas que dejó este lamentable hecho.

