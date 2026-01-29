Nación

Así recuperarán los cuerpos de las víctimas del vuelo de Satena accidentado en Norte de Santander

Las autoridades informaron que los 15 ocupantes de la aeronave perdieron la vida tras el impacto.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 10:57 a. m.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, informó lo que viene en este suceso
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, informó lo que viene en este suceso Foto: API

Luego de la tragedia del avión con matrícula HK4709 de Satena que se accidentó en Norte de Santander, las autoridades continúan con las labores de recuperación de los cuerpos de los 15 ocupantes que fallecieron tras el siniestro.

Según informó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lo que procederá desde este jueves, 29 de enero, en horas de la mañana, será instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) con varias autoridades del orden nacional y departamental para avanzar con las labores de rescate de los cuerpos.

Desde el PMU se van a coordinar todas las acciones. No solamente es la parte de ayudar al rescate de los cuerpos de los familiares, sino la investigación que harán las demás autoridades”, le dijo el gobernador a SEMANA.

El mandatario regional agregó que será necesaria la articulación entre el Ejército y la Policía para que se desplacen hasta el lugar y se haga la respectiva investigación de lo sucedido, pues por ahora no se descarta ninguna hipótesis y no se ha confirmado la causa del accidente.

Entre los ocupantes de la aeronave se encontraba el representante Diógenes Quintero, del Partido de la U, por lo que se espera que el Congreso de la República pueda hacerle un homenaje al congresista. Además, iba con él un asesor y un candidato a esa corporación. SEMANA conoció que, por ahora, se estaría conversando con los familiares del congresista para definir la forma en la que se le rendirían las honras fúnebres.

Se conocen los primeros detalles de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Muy triste por esta tragedia”

Desde distintos sectores expresaron su solidaridad con este hecho. “Lamentamos profundamente la muerte de los pasajeros del vuelo de Satena que iba hacia Ocaña, entre ellos Diógenes Quintero, de la curul de paz del Catatumbo. Un joven comprometido con su territorio, con la implementación del acuerdo y con la construcción de paz. Nuestras condolencias a todas sus familias y seres queridos”, dijo el expresidente Juan Manuel Santos.

Primeras imágenes del avión de Satena estrellado en Norte de Santander
Así quedó la aeronave tras el accidente. Foto: cortesía

El presidente de Satena, el mayor general Óscar Zuluaga, lamentó estos hechos. Aseguró que se encuentran en contacto con las familias de las víctimas para brindar todo el acompañamiento necesario en estos momentos dolorosos.

Sobre el protocolo del levantamiento de los cuerpos, mencionó que será adelantado por el CTI de la Fiscalía en coordinación con las autoridades competentes.

“Hemos dispuesto todos los recursos en atención de las familias afectadas y estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades para esclarecer lo sucedido”, mencionó Zuluaga.

Por ahora, se espera conocer las causas del siniestro que enluta al país.

