Satena hace anuncio clave en medio de investigación tras accidente de avioneta en Norte de Santander: “No hay evidencia”

Transcurridas pocas horas del accidente de una avioneta de la empresa Satena, en Norte de Santander, la compañía informó a través de un comunicado que, por el momento, no hay evidencia que dé cuenta de que el siniestro se pudo haber generado por “factores externos”.

“Hasta el momento, no hay evidencia que indique la presencia de factores externos o condiciones ajenas a la operación que hayan influido en el accidente. Cualquier conclusión sobre las causas será determinada exclusivamente por los entes de investigación competentes”, se indicó desde Satena.

La información, que se aleja de la hipótesis que había surgido en las últimas horas sobre la causa del accidente, fue brindada en una rueda de prensa realizada este jueves en Ocaña, Norte de Santander, el lugar donde debía aterrizar la aeronave siniestrada.

“Las condiciones meteorológicas en ruta y en el aeropuerto de destino eran favorables para la operación de la aeronave”, indicó.

La empresa también señaló que “todas las aeronaves de SEARCA Y SATENA están equipadas con sistemas obligatorios de alerta de proximidad al terreno (TAWS) y tecnología adicional que permite operaciones seguras en zonas de topografía compleja”.

También recordó la experticia con la que contaba la tripulación: “el piloto al mando contaba con más de 10.000 horas de vuelo y amplia experiencia operativa. El copiloto acumulaba más de 7.000 horas. Ambos cumplían con los tiempos de servicio establecidos por el Reglamento Aeronáutico Colombiano, sin indicios de fatiga o sobrecarga”.

Aeronáutica Civil entrega detalles de la aeronave accidentada y confirma que contaba con todos los permisos vigentes

Sobre la aeronave Beechcraft 1900 dijo que “cumplía con los requisitos de aeronavegabilidad y los protocolos de mantenimiento vigentes”.

“La ruta Cúcuta-Ocaña-Medellín inició operaciones el 21 de marzo de 2025, bajo la modalidad de fletamento. Esto quiere decir que el avión, el mantenimiento, las tripulaciones y los seguros están a cargo de SEARCA. Durante 2025, SEARCA efectuó 7014 vuelos en 25 rutas, lo cual corresponde al 16.5% de la operación total de SATENA”, explicó.

Por último, dijo que la empresa “SEARCA ha prestado servicios a SATENA por más de 25 años, con una trayectoria respaldada por el cumplimiento de todos los estándares técnicos, operativos y regulatorios establecidos, transportando en los últimos 7 años más de 269.026 pasajeros en un total de 17.771 vuelos, lo que equivale a 12.466 horas de vuelo”.

El siniestro cobró las vidas de 15 personas. Este es el listado: