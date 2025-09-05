Un grupo de personas bloquea la vía Jamundí - Robles, en el Valle del Cauca, provocando una monumental congestión vehicular en ese importante tramo de la carretera de ese departamento.

La manifestación, según fuentes consultadas por SEMANA, habría sido motivada por el ataque con un dron a una vivienda en el corregimiento de Pradera.

En esos hechos, un adulto y una menor de 14 años sufrieron heridas, lo que generó el rechazo generalizado de las autoridades.

Ataque con drones, cargados con explosivos, en zona rural de Jamundí, Valle. Un dron, lanzado por las disidencias de las Farc contra el Ejército, cayó en una vivienda de la vereda La Pradera. Tres civiles resultaron heridos. pic.twitter.com/WG32CK9GAf — mi valle del cauca (@minotivalle) September 5, 2025

En la vía a Robles, a la altura de Río Claro, donde está la escuela de la zona, hay representantes de las autoridades tratando de que el bloqueo se levante.

Respecto al atentado de la noche del jueves con explosivos a una vivienda en Jamundí, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió a los jamundeños denunciar a los responsables.

Dilian Francisca ToroGobernadora del Valle | Foto: JORGE OROZCO-EL PAÍS

“Queremos que ustedes nos apoyen con su información, que cuando estos hechos terroristas sucedan, ustedes los denuncian y pueden denunciarlos a la línea 107 y la línea 147 porque estamos dando recursos para poder pagar recompensas", dijo la gobernadora.

“Seguiremos trabajando junto con ustedes, junto con la fuerza pública, por la vida, la seguridad y la paz de los vallecaucanos”, añadió.

Por su parte, el brigadier General Hernando Africano López, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, dijo que seguirán con las operaciones militares en el área para golpear con fuerza a los responsables del ataque con drones.

“Vamos a seguir trabajando y contribuyendo a la seguridad de la región, continuamos el desarrollo de operaciones militares, no vamos a aflojar la presencia de la tropa en esas veredas”, dijo el oficial.

“Sabemos y conocemos que hacia la parte alta hay estructuras armadas de la Jaime Martínez, vamos a continuar el desarrollo de operaciones en profundidad, llegando hasta esas áreas estratégicas y de retaguardia que tienen estos bandidos sobre esa área”, agregó.

El atentado con el dron sucedió en pleno partido Colombia vs. Bolivia, cuando la selección nacional buscaba ratificar su clasificación al Mundial de fútbol 2026.

La explosión de la granada lanzada desde el aparato no tripulado dejó dos heridos, quienes fueron auxiliados por las autoridades y la comunidad hasta llevarlos a un centro asistencial, donde se recuperan de las lesiones.