Los desgarradores testimonios que demuestran cómo las disidencias de las Farc secuestran a personas en Cali y las llevan a la zona rural de Jamundí

“Nosotros estábamos en un reconocido mall de comidas de la comuna 22. Salimos a eso de las 11:30 de la noche, avanzamos pocos metros, cuando dos motocicletas nos obligaron a orillar el vehículo. Nos estaban apuntando con armas de fuego. Lo primero que pensamos era que nos iban a robar, pero no fue así. Ellos nos obligaron a bajar a todos, menos a mi novio; a él se lo llevaron en el mismo carro. Nos dijeron que estuviéramos pendientes de la comunicación, que era un secuestro, que eran de la Jaime Martínez y que si lo queríamos volver a ver vivo dependía de la colaboración y de no hablar con la Policía. Si lo hacen, nos dijeron, nos vamos a dar cuenta inmediatamente y se los matamos”, narró una de las víctimas que contactó a SEMANA para dar su testimonio.

“Nosotros nos fuimos, pero esto sigue pasando, solo que la gente no denuncia porque sabe que un solo paso en falso ocasionaría la muerte de su familiar”, complementó la joven. Cali y Jamundí se unen por dos corredores viales bastante transitados. Uno es la vía Panamericana y el otro es la avenida Cañasgordas, en el costado occidental de la capital del Valle.

La situación es tan delicada que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, consciente de este problema en el municipio vecino, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por el paradero del menor. Y, además, apuntó hacia alias Oso Yogui, de quien manifestó: “Le ha hecho mucho daño a Cali”. “Alias Oso Yogui, del GAO Jaime Martínez, no solo atentó contra Cali. También está señalado como el autor intelectual del secuestro del niño de 11 años en Jamundí. Ofrecemos 200 millones de pesos por información que lleve a su captura. Desde la Alcaldía de Cali estamos articulando acciones contundentes con la fuerza pública para dar con su paradero”, dijo el mandatario.

Las denuncias sobre supuestas células urbanas de las disidencias en Cali no son nuevas. | Foto: afp

Además, Eder recordó: “Alias Oso Yogui, comandante de la Jaime Martínez, no solo es responsable de la bomba que se dio en el oriente de Cali hace dos semanas, también del secuestro del niño de 11 años en Jamundí”.

¿Quién es alias Oso Yogui?

En la Jaime Martínez cumple varios papeles: miembro de la comisión central, explosivista y encargado de las finanzas. Sobre él reposan varias órdenes de captura, pues hay pruebas suficientes para vincularlo con más de 20 atentados terroristas en Jamundí en el último año. Asimismo, sería el cerebro detrás de los secuestros en ese municipio y en Cali. Parte de su estrategia son pequeños grupos de asalto, de no más de cinco hombres armados, que se encargan de espiar y acechar a las víctimas de los secuestros.

“Aquí tenemos gente secuestrada desde hace tres años todavía. Los tienen arriba en la zona rural alta. Hay casos que se denuncian, pero la mayoría no lo hace, porque también hemos tenido asesinatos de la Jaime Martínez. A ellos no les importa nada”, le contó a SEMANA un líder de Jamundí.

Los otros casos

“Estaban ellos dos solos (...) Nosotros no sabíamos que los tenían secuestrados cuando nos llamaron como a las dos horas a pedirnos una gruesa suma de dinero. Lo primero que hicimos fue desconfiar y no creímos, porque ellos se presentaron como de la Jaime Martínez, pero mis papás estaban en Cali, entonces no había relación”, señaló. Luego de ese primer contacto, les dieron cuatro horas para reunir el dinero.