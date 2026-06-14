El Ejército confirmó en las últimas horas que un menor de edad había sido reclutado de manera forzosa por las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el Guaviare.

En la operación militar dos disidentes se entregaron al Ejército. Foto: Ejército

Sobre el caso indicó la autoridad militar: “La operación militar permitió no solo afectar la estructura ilegal, sino también salvaguardar los derechos del menor de edad que habían sido reclutado, en una clara vulneración del derecho internacional humanitario”.

Así mismo indicó que: “tropas del Batallón de Infantería N.° 19, de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, lograron en las últimas horas el sometimiento a la justicia de dos integrantes y la recuperación de un menor de edad del Bloque Móvil Martín Villa, facción Mordisco, en la vereda Charras, jurisdicción de San José del Guaviare".

Hombres de Iván Mordisco se sometieron al Ejército. Foto: Ejército

Tras la operación, el Ejército confirmó que “el menor recuperado fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de restablecer sus derechos y brindarle atención integral, garantizando su protección y acompañamiento en el proceso de reintegración a la vida civil”.

“Así mismo, los integrantes que decidieron someterse a la justicia podrán acogerse a los beneficios establecidos por el Gobierno nacional para quienes abandonan los grupos armados organizados y retornan a la legalidad, en el marco de la ruta de atención para la desmovilización”.

El Ejército recordó que el reclutamiento de menores es un delito que viola el Derecho Internacional Humanitario.

“Es importante resaltar que el reclutamiento de menores de edad constituye una grave violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, afectando de manera directa su desarrollo integral y vulnerando sus derechos fundamentales”, agregó el Ejército.

Operación del Ejército en el Guaviare contra hombres de Iván Mordisco. Foto: Ejército

El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones que permitan debilitar estas estructuras ilegales, al tiempo que promueve la protección de la niñez y la adolescencia, reafirmando su compromiso con la seguridad, la legalidad y el bienestar de las comunidades.