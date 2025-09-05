Suscribirse

Jamundí

Disidencias lanzan explosivo desde un dron en una casa en Jamundí: dos personas heridas

El ataque terrorista iba dirigido contra integrantes del Ejército Nacional.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

5 de septiembre de 2025, 3:05 p. m.
Así, las disidencias de Mordisco están acondicionando drones con explosivos para atacar a la fuerza pública en el Cauca.
Imagen de referencia de drones cargados con explosivos. | Foto: Archivo Particular suministrado

Los ataques con drones cargados de explosivos no han cesado en el suroccidente de Colombia por parte de grupos ilegales contra la fuerza pública y donde la comunidad ha terminado afectada.

Dos civiles, entre ellos una menor de 14 años de edad, terminaron heridos luego de que integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, dejaran caer un explosivo que transportaban en un dron sobre su vivienda en Villa Colombia, Jamundí, Valle del Cauca.

SEMANA conoció, mediante fuentes judiciales, que este hecho ocurrió en medio del partido de la Selección Colombia ante Bolivia, que se jugaba en Barranquilla la noche del jueves, 4 de septiembre.

Los dos heridos fueron auxiliados por las autoridades y la comunidad hasta llevarlos a un centro asistencial, donde se recuperan de las lesiones. Ante este hecho terrorista de las disidencias, varias instituciones educativas situadas en Villa Colombia, La Cabaña y La Liberia, cancelaron las clases por razones de seguridad.

De acuerdo con información que se ha recopilado, la tropa del Ejército Nacional que estaba realizando labores de control territorial estaban sosteniendo combates con los ilegales.

Contexto: Esta es la nueva vía que las disidencias de las Farc construyen en Jamundí: cobran un peaje de 700 mil pesos por persona. Quien no paga, se muere
En el Cauca, el Ejército adelanta operaciones militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco durante estos últimos días del año.
Operaciones militares. | Foto: Ejército Nacional

En ese momento, los disidentes pretendieron atacar a los uniformados, pero cuando les intentaban lanzar el explosivo este cayó sobre la vivienda, lo que causó terror.

Desde la Tercera División del Ejército Nacional, que tiene jurisdicción en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño, precisaron que no han bajado la guardia con los diferentes controles en los territorios.

“Con el compromiso de proteger a los colombianos, nuestros soldados realizan presencia institucional en el corregimiento Jamondino, municipio de Pasto, #Nariño, como parte de las actividades que se realizan para preservar la seguridad de la población civil, la protección de los bienes y la infraestructura crítica del Estado. Estas acciones refuerzan la confianza de la comunidad y reafirman el esfuerzo permanente de la #Brigada23 por mantener la tranquilidad y la estabilidad en la región", indicaron.

Contexto: Supuesta líder social es la que estaría coordinando los ataques contra el Ejército en Jamundí: estas son las pruebas

