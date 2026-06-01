Coljuegos autoriza nuevo operador y fortalece expansión del negocio de apuestas en línea

El mercado colombiano de apuestas en línea continúa expandiéndose. Coljuegos autorizó la entrada en operación de MrYoker, nuevo portal legal de apuestas deportivas y juegos online que se incorpora a una industria que mantiene un fuerte crecimiento en recaudo, usuarios y participación dentro del ecosistema digital colombiano.

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La autorización se realizó mediante el contrato de concesión C2261 de 2026 y permitirá que el nuevo operador, perteneciente a Global Vitxo S.A.S., ofrezca servicios de apuestas deportivas, casino en vivo y tragamonedas virtuales inicialmente hasta 2031.

Con esta incorporación, Colombia alcanza 15 operadores autorizados oficialmente dentro del mercado regulado de apuestas online.

Las proyecciones económicas muestran el tamaño del negocio. Según cálculos presentados por Coljuegos, se estima que durante los próximos cinco años el nuevo operador pueda generar ingresos cercanos a $2,83 billones, mientras aportaría aproximadamente $27.282 millones en derechos de explotación, rentas del monopolio y gastos administrativos destinados principalmente a financiar el sistema subsidiado de salud.

La expansión del sector ocurre además en un momento particularmente dinámico para la industria. Solo durante 2026, los operadores de apuestas online han transferido cerca de $253.224 millones a Coljuegos, cifra que podría superar los $450.000 millones al cierre del año, reflejando el crecimiento sostenido de un mercado que continúa migrando hacia canales digitales.

El crecimiento del ecosistema también refleja una mayor competencia. Actualmente operan plataformas como Wplay, BetPlay, Betsson, Betano, Rushbet, Stake y otros actores internacionales y locales que disputan un mercado cada vez más amplio y sofisticado.

Sin embargo, la expansión también revive debates sobre regulación, juego responsable, protección de datos y prevención de apuestas ilegales.

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Por esta razón, Coljuegos insiste en que los usuarios utilicen únicamente operadores autorizados, argumentando que estos ofrecen mayores garantías sobre pagos, seguridad y protección al consumidor.

Más allá de la entrada de un nuevo competidor, la autorización refleja una tendencia más amplia, las apuestas digitales dejaron de ser un nicho para convertirse en una industria multimillonaria que gana cada vez mayor peso dentro del consumo digital colombiano y de las fuentes de financiación para programas públicos.