Bogotá

Secretaría de Salud de Bogotá clausuró sede de reconocida cadena de pizzerías, tras denuncia en video sobre ratas en el establecimiento

En el video de la denuncia se evidencian algunas ratas que estarían rodeando por el lugar, por lo que ese elemento se volvió clave para que las autoridades tomaran medidas importantes de restricción.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 11:18 p. m.
La entidad envió un mensaje a los propietarios de establecimientos para que estén al día con las medidas de sanidad.
La entidad envió un mensaje a los propietarios de establecimientos para que estén al día con las medidas de sanidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @SectorSalud

En las últimas horas, se hizo viral un video en redes sociales sobre una denuncia ciudadana sobre presunta presencia de roedores en una reconocida pizzería de Bogotá.

La denuncia fue conocida por la cuenta de X del perfil ‘Pasa en Bogotá’: “Esto sucedió en la reconocida pizzería Little Caesars del Restrepo, en la calle 17 Sur, con carrera 27. El restaurante plagado de ratas, para que tengan en cuenta donde comen”.

Ante este hecho, la Secretaría de Salud de Bogotá, se pronunció en sus redes sociales tras el llamado de la ciudadanía y realizó una inspección al establecimiento en mención.

Contexto: Habitante de calle terminó muerto tras intentar robar cable de energía en Bogotá; fue hallado dentro de una caja de alto voltaje

Así las cosas, la entidad, mediante la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a la pizzería, tomó la determinación de clausurar la sede de la famosa cadena de comidas.

“¡Escuchamos tu denuncia! Clausurado establecimiento comercial en el barrio Restrepo, luego de evidenciarse incumplimiento de normas sanitarias. El Distrito sigue fortaleciendo operativos de IVC en la ciudad. Autorregula tu negocio", dijo la Secretaría en su cuenta de X.

Por su parte, una vocera de la Secretaría de Salud, dio a conocer detalles de la visita que se realizó al establecimiento donde presuntamente se encontraron incumplimientos de sanidad.

“En atención a queja de la ciudadanía, nos desplazamos a hacer visita a Inspección Vigilante Control al establecimiento con el fin de verificar las condiciones sanitarias encontrando incumplimiento”, dijo mediante un video.

En el video de la denuncia se evidencian algunas ratas que estarían rodeando por el lugar, por lo que ese elemento se volvió clave para que las autoridades tomaran medidas importantes de restricción.

“Por tal razón, se procedió a clausurar el establecimiento y a desnaturalizar el producto que posiblemente estaba contaminado”, detalló la vocera.

Por último, la entidad envió un mensaje a los propietarios de establecimientos para que estén al día con las medidas de sanidad.

“Desde la Secretaría recomendamos a todos los establecimientos de alimento que permanentemente estén verificando sus condiciones sanitarias, su control integral de plaga. Es importante el proceso de autorregulación para garantizar la salud pública de los ciudadanos”, finalizó la Secretaría.

