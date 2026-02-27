Capital Salud reporta mejoras en medio de la crisis en el sistema de salud: reducción de filas, tiempos de atención y menos quejas por medicamentos

Mientras avanza la aplicación del decreto emitido por el Gobierno nacional que define los criterios de habilitación para las EPS en el país, la EPS pública del Distrito, Capital Salud EPS, reportó una transformación en su modelo de atención tras eliminar el 80 por ciento de las autorizaciones para medicamentos, ampliar su red de farmacias y estabilizar la entrega de tratamientos, medidas que, según la entidad, permitieron acabar con las filas en sus puntos de atención.

Capital Salud eliminó el 80% de las autorizaciones para reclamar medicamentos que requieren los usuarios: podrán hacerlo con fórmula y documento

La Alcaldía de Bogotá anunció que Marcela Brun será la nueva gerente de Capital Salud.

De acuerdo con el balance entregado este 27 de febrero, la aseguradora atiende actualmente a 1.127.000 afiliados en Bogotá, Soacha y Meta, de los cuales el 93 por ciento pertenece al régimen subsidiado, incluyendo población vulnerable, migrantes, pacientes crónicos y habitantes de calle.

La principal intervención se concentró en el acceso a medicamentos. Con la eliminación de la mayoría de autorizaciones, los usuarios ahora pueden reclamar directamente en farmacia sin trámites intermedios.

Capital Salud eliminó las autorizaciones para reclamar medicamentos.

La estrategia incluyó la apertura de nuevos puntos de dispensación, entre ellos uno en el Hospital de Bosa y próximos en Danubio y Sumapaz, entrega domiciliaria, ampliación de horarios y refuerzo de personal en sedes de alta demanda.

Según la EPS, cerca del 60 por ciento de los usuarios recibe hoy sus medicamentos en menos de 30 minutos. Además, el tiempo promedio de atención presencial en los Puntos de Atención al Usuario pasó de una hora a 20 minutos.

Marcela Brun Vergara Gerente general de Capital Salud EPS

Los indicadores de servicio también reflejan mejoras. La entidad informó una reducción global de PQRD superior al 60 por ciento y una caída del 86 por ciento en quejas relacionadas con medicamentos. El nivel de satisfacción de los afiliados se ubica en 97 por ciento. En paralelo, el canal virtual, Punto de Atención al Usuario (PAU), supera los 221.000 trámites, con tiempos de respuesta promedio de cuatro minutos.

En materia asistencial, la estrategia distrital MAS Bienestar permitió integrar servicios generales y especializados en un mismo punto, reduciendo tiempos de espera para especialistas que antes podían tardar hasta tres meses.

Crisis de medicamentos en Colombia

En el frente financiero, Capital Salud aseguró mantener una cartera sana con su red de prestadores, reducir el gasto administrativo a 4,7 por ciento y obtener certificación de calidad de ICONTEC. Además, abrió nuevos puntos de afiliación en SuperCADE de Suba, Carrera 30, Américas y 20 de Julio.

En resultados en salud pública, reportó cero muertes por desnutrición aguda en menores de cinco años en Bogotá y una reducción de la mortalidad materna a 14,27 por 100.000 nacidos vivos, frente al promedio nacional de 45,8, según cifras del Dane.

Pese a los avances, la entidad advirtió que la suficiencia de la UPC y el aumento de costos médicos siguen siendo retos estructurales para la sostenibilidad del sistema.