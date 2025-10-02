Capital Salud eliminó el 80% de las autorizaciones para reclamar medicamentos que requieren los usuarios: podrán hacerlo con fórmula y documento

Capital Salud, la EPS del distrito, anunció una transformación en sus procesos de atención al eliminar el 80 por ciento de los trámites de autorización para la entrega de medicamentos, medida que beneficiará a más de un millón de afiliados de los regímenes subsidiado y contributivo.

Capital Salud confirmó que desde el 1 de octubre eliminó las autorizaciones para reclamar el 80% de los medicamentos que requieren los usuarios. Así lo señaló la gerente de la entidad, Marcela Brun Vergara. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/8qIMdkKQyV — Revista Semana (@RevistaSemana) October 2, 2025

La gerente general de la entidad, Marcela Brun Vergara, explicó que desde esta fecha los usuarios ya no deberán acudir a un Punto de Atención antes de dirigirse a la farmacia, lo que representa un acceso más rápido y sencillo a los tratamientos prescritos.

En adelante, la gran mayoría de medicamentos podrá reclamarse de manera directa en las farmacias habilitadas, mientras que únicamente los medicamentos de control especial o aquellos formulados a través de Mipres mantendrán el procedimiento de autorización habitual.

Capital Salud eliminó las autorizaciones para reclamar medicamentos. | Foto: Capital Salud

La estrategia contempla además la ampliación de la red de dispensación, que ahora cuenta con nueve farmacias de Audifarma ubicadas en diferentes sectores de Bogotá y en el municipio de Soacha, con el propósito de acercar los servicios a las comunidades y garantizar la oportunidad en la entrega.

A esta red se suman las farmacias de las Subredes Centro Oriente y Sur, en las cuales los usuarios podrán reclamar directamente los medicamentos formulados por sus médicos generales.

Marcela Brun, gerente de la entidad, explicó cómo será el nuevo procedimiento. | Foto: Capital Salud

El nuevo proceso está diseñado para simplificar la experiencia de los afiliados. Tras recibir la fórmula médica en la consulta, los usuarios podrán verificar en el portal web www.capitalsalud.gov.co si el medicamento corresponde a entrega directa y, posteriormente, reclamarlo presentando la orden médica y su documento de identidad en cualquiera de las farmacias de la red.

Capital Salud recordó que toda la información sobre la nueva ruta de acceso y los horarios de atención de las farmacias está disponible en su página web y en el Call Center 601 7427257.

La Alcaldía de Bogotá anunció que Marcela Brun será la nueva gerente de Capital Salud. | Foto: @CarlosFGalan