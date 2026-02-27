Así justifica el presidente Petro la crisis en la salud: “A las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo”

Este jueves, 26 de febrero, en medio del Gran Encuentro Nacional de Salud que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro argumentó a qué se debe, supuestamente, la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

“A las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo y con el dinero público del pueblo de Colombia, allá en Coveñas, allá en Sincelejo, en el departamento de Sucre y en otras partes, cogieron ese dinero no para parar hospitales, no para pagar enfermeras, sino para ser la caja menor de quienes con fusiles mataban en vez de salvar a la ciudadanía pobre y el campesinado de las sabanas del Sinú y de Córdoba y de todo el Caribe y de toda Colombia”, dijo el jefe de Estado.

Y agregó: “Usaron la salud para matar físicamente colombianos, para conducirlos a las fosas comunes, para desaparecerlos, y hay un hijo de Galán, qué triste, diciendo entonces que somos nosotros, el presidente y el ministro de Salud de este Gobierno, el que tiene que ser juzgado por crímenes de humanidad. No señor, usted está apoyando una fuerza política que fue la que apoyó la crisis de la humanidad y hasta asesinó a su propio padre, tengo que decirle desde la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá”.

Petro ordenó que la Nueva EPS se vuelva pública y que se busquen recursos para las deudas, según reveló el ministro de Salud

Vale recordar que, el pasado 18 de agosto, en medio del programa El Debate de SEMANA, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán señaló al presidente Gustavo Petro y a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como “corresponsables” de la muerte del niño Kevin Acosta, menor que sufría de hemofilia y falleció esperando que la Nueva EPS le entregara un medicamento.

Tras lo anterior, Galán dijo ese día en El Debate que ese caso se constituía en un delito de lesa humanidad.

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, el 18 de febrero de 2026 en El Debate de SEMANA. Foto: Fotografía de SEMANA

“Lo que ha ocurrido con el sistema de salud es un crimen de lesa humanidad. Y el presidente de la República y el ministro de Salud son corresponsables de ese crimen de lesa humanidad. Para que un crimen sea declarado de lesa humanidad se necesitan dos cosas: sistematicidad y masividad. Van más de 1.500 pacientes de enfermedades huérfanas que han muerto, como Kevin, que padecía hemofilia, una enfermedad huérfana, por falta de medicamentos y por falta de atención. 1500 y deliberadamente, por ideología, se ha hecho colapsar el sistema de salud en términos financieros. Eso es un crimen de lesa humanidad”, manifestó puntualmente Galán en El Debate.