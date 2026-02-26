Salud

Este es el nuevo decreto que modifica el sistema de salud en Colombia

El documento incluye nuevas pautas para ofrecer servicios en el país.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

26 de febrero de 2026, 5:24 p. m.
Las modificaciones buscarían una mejora en la prestación de los servicios.
Las modificaciones buscarían una mejora en la prestación de los servicios. Foto: Guillermo Torres / Semana

El Gobierno Nacional emitió el decreto 0182 del 25 de febrero, que se centra en varios cambios al sistema de salud de Colombia.

Una de las principales modificaciones se da en el traslado y la distribución de 6,6 millones de afiliados de las EPS del país que reciben atención en los distintos territorios de la nación.

Cecilia Quintero y Kevin Arley Acosta, dos colombianos que murieron suplicando por medicamentos

“Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 y se modifican los artículos 2.1.11.1, 2.1.11.2, 2.1.11.3, 2.1.11.11 y 2.5.2.3.5.2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en lo relacionado con la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, y se dictan otras disposiciones”, señala el decreto.

Otra de las modificaciones más relevantes se tendrá en la prestación de los servicios en los territorios del país.

Salud

Alerta sanitaria: Colombia refuerza vigilancia por sarampión de cara al Mundial 2026

Empresas

Actores del sistema de salud reaccionan a las modificaciones emitidas por el decreto del Gobierno Nacional

Salud

Neurorrehabilitación robótica busca mejorar la autonomía de pacientes con ELA en Colombia

Salud

Detectan compuestos químicos de uso diario que podrían acelerar el envejecimiento de la piel

Salud

Ni Bogotá ni Medellín: este es el hospital de Colombia que entró al top en prestigioso ‘ranking’ a nivel mundial

Salud

Más de 116 mil pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia están en riesgo por incumplimientos

Salud

Pico respiratorio en Colombia: más de 87.000 adultos mayores ya consultaron por IRA y el riesgo apenas comienza

Macroeconomía

Audiencia pública por el salario mínimo 2026. Por primera vez se escucharán otras voces en una concertación del alza

Macroeconomía

¿Por decreto o por votación? El escenario en el que quedaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Financiamiento, tras fallido debate

Política

María Fernanda Cabal anunció demanda contra el nuevo “decretazo” con el que Petro le quita funciones al Consejo de Estado

Ahora se medirá el número de personas que tengan que acceder al servicio y, según este ítem, se tendrá la participación de cada una de las prestadoras de salud. Esto puede generar que las mismas tengan que salir de algunas poblaciones por no tener el número de usuarios necesarios para recibir los recursos de su operación.

Gustavo Petro ordenó una manifestación que rodee al Congreso para exigirle la aprobación de la reforma a la salud: “Con la fuerza”

Además, el decreto establece que es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud autorizar como Entidad Promotora de Salud (EPS) a la entidad de carácter público, privado o mixto que satisfaga los requisitos establecidos para tal fin, además de desempeñar las tareas de inspección, supervisión y control sobre estas, y revocar o suspender el certificado de autorización concedido, a través de una resolución debidamente motivada.

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano
Las EPS son uno de los pilares de las modificaciones realizadas. Foto: Ortovital / API

“Que el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009, dispone que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado” y que “los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad”; mandato que otorga competencia directa al Estado para adoptar medidas de organización territorial de los servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso equitativo, la eficiencia en la gestión y la participación social en las decisiones que afectan la prestación de dichos servicios, sin que sea necesaria la existencia de norma reglamentaria previa para su ejercicio”, destaca el decreto.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Por último, se destaca que las modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud tienen como propósito mejorar la eficiencia, la universalidad y la sostenibilidad del sistema, fortaleciendo la rectoría del Estado y la coordinación entre los distintos niveles de gestión.

Más de Salud

EE.UU.

Alerta sanitaria: Colombia refuerza vigilancia por sarampión de cara al Mundial 2026

Mediante el Decreto 0858 se introducen al sistema elementos de la fallida reforma a la salud relacionados con el modelo de atención, la creación de las Redes Integrales e Integradas de Salud, la reorganización de la operación de las EPS y la territorialización.

Actores del sistema de salud reaccionan a las modificaciones emitidas por el decreto del Gobierno Nacional

La neurorrehabilitación con robótica, una nueva esperanza para los más de 3.000 colombianos con ELA

Neurorrehabilitación robótica busca mejorar la autonomía de pacientes con ELA en Colombia

envejecimiento

Detectan compuestos químicos de uso diario que podrían acelerar el envejecimiento de la piel

Foto de referencia del pasillo de un hospital

Ni Bogotá ni Medellín: este es el hospital de Colombia que entró al top en prestigioso ‘ranking’ a nivel mundial

Pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia enfrentan largos retrasos en diagnósticos y falta de acceso a medicamentos vitales, a pesar de la existencia de leyes que garantizan su atención.

Más de 116 mil pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia están en riesgo por incumplimientos

Los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables durante el pico respiratorio, con mayor riesgo de hospitalización y muerte.

Pico respiratorio en Colombia: más de 87.000 adultos mayores ya consultaron por IRA y el riesgo apenas comienza

De izquierda a derecha: Cecilia Quintero, la señora fallecida en Cúcuta. Y, a la derecha, el sepelio de Kevin Arley Acosta

Cecilia Quintero y Kevin Arley Acosta, dos colombianos que murieron suplicando por medicamentos

Entrevista al doctor Nataniel Viunisk

Excesos en celebraciones pueden afectar la salud metabólica y aumentar riesgos de obesidad: “Todo empieza en el intestino”, asegura el doctor Nataniel Viunisk

Noticias Destacadas